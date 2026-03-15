Kasımpaşa 3 puanı kazandı, İrfan Can Kahveci'yi kaybetti: Beşiktaş maçında yok
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Kasımpaşa, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
- Kasımpaşa'nın galibiyet golünü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.
- Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 24'e çıkardı ve 14. sıraya yükseldi.
- Eyüpspor ise 22 puanla 16. sıraya geriledi.
- Kasımpaşa'da sarı kart gören İrfan Can Kahveci, gelecek hafta Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
- Maçın 13. dakikasında Eyüpspor'un Umut Bozok'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ligin son sıralarında bulunan Kasımpaşa ile Eyüpspor takımları karşı karşıya geldi.
Arda Güler, 70 metrelik golün ardından konuştu: İnanılmazdı! Bunu evde denemeyin
PAŞA'YA TEK GOL YETTİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Kasımpaşa, 1-0'lık skorla kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.
İRFAN CAN CEZALI!
Kasımpaşa'da sarı kart gören İrfan Can Kahveci, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
KASIMPAŞA ATEŞ HATTINDAN ÇIKTI
Bu skorla puanını 24'e çıkaran Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı, 14. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 22 puanla 16. sıraya geriledi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
13. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Talha Ülvan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen top kale sahası içinde Umut Bozok ağlara yollarken hakem Ali Yılmaz, Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.
30. dakikada ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluşan Cafu, geriden atağa katılan İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
33. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pintor'un orta sahadan savunmaya gönderdiği geri pasta meşin yuvarlağı kapan Benedyczak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, yakın mesafeden yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-0
Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
59. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta İrfan Can Kahveci'nin dokunduğu topa Cafu çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine gönderdiği ortaya Diabate hareketlendi. Bu futbolcunun dokunamadığı top direkt kaleye yönelirken az farkla yandan dışarı gitti.
90+3. dakikada sağ kanattan atağa katılan İrfan Can Kahveci ceza sahası içine hareketlenen Allevinah'a ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Mücadele Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.