Arda Güler, Real Madrid’in Elche CF’yi 4-1 mağlup ettiği maçta yaklaşık 70 metreden attığı enfes golle geceye damga vurdu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Álvaro Arbeloa “Posterini yaptırın” sözleriyle genç yıldızı överken, İspanyol basını ise golü şimdiden Puskás için aday gösterdi

İspanya LaLiga'da zirve mücadelesi veren Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in yaklaşık 70 metreden enfes bir gol attığı maçta Elche'yi 4-1 mağlup etti ve ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Eflatun beyazlılarda 58. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, kariyerinin en güzel gollerinden birini attı. Mücadelenin son anlarında kendi yarı sahasında topla buluşan Arda, topu birkaç metre sürdükten sonra Elche kalecisi Matías Dituro'nun önde olduğunu görerek vuruşunu çıkardı ve harika bir gole imza attı.

"POSTERİNİ YAPTIRIN"

Milli futbolcumuzun golünden sonra ellerini başına götürerek tepki veren Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Arda Güler'in golü mü? Posterini yaptırın, duvarınıza asın. Harika bir gol, inanılmaz. İnsanlar bugün bilet için ödediği paranın hakkını aldı." diye konuştu. LaLiga resmi hesabından ise “O, kısaca bir dahi.” paylaşımı yapıldı.

Maç sonunda konuşan isimlerden Brahim Diaz ise takım arkadaşının golü için şunları kaydetti, “Arda'nın bu gece attığı gibi golü daha önce hatırlamıyorum".

Golün ardından Real Madrid Teknik Direktörü Arbeloa'nın reaksiyonu

"BUNU YAPABİLECEĞİMİ ANLADIM, ŞANSIMI DENEDİM VE SONUÇ HARİKA OLDU"

Maçın ardından Arda Güler, verdiği röportajda, "Gerçekten çok mutluyum, bu golü "golazo" (harika bir gol) olarak tanımlayabilirim. Saha içinde kaleciye baktım ve onun kalesinde iyi bir pozisyonda olmadığını, önde olduğunu fark ettim. O an bunu yapabileceğimi anladım, şansımı denedim ve sonuç harika oldu. Golden sonra yedek kulübesindeki arkadaşlarımın; Rüdiger'in, Tchouaméni'nin, Vinicius'un ve diğerlerinin ayağa kalkıp bu ana şaşırması ve benimle kutlaması inanılmazdı. Manchester City'ye karşı verdiğimiz büyük mücadeleden sonra biraz yorgunduk ama bu maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Genç oyuncuların ve altyapıdan gelen arkadaşlarımızın desteğiyle net bir galibiyet aldığımız için çok sevinçliyim." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ardından Arda Güler, resmi sosyal medya hesabından golünü "Bunu evde denemeyiniz" diyerek paylaştı. Postun altına takım arkadaşlarından ise destek mesajları yağdı.

"FLORENTINO PEREZ, ARDA İÇİN SOYUNMA ODASINA İNDİ"

İspanyol basınından Defensa Central ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in maç sonrası soyunma odasına inerek Arda Güler ile birlikte tüm oyuncuları övdüğünü belirtti. Güler'in muhteşem golü, altyapı oyuncularının Bernabéu'da üst düzey bir takıma karşı gösterdiği performans karşısında Perez "Burada yaptığınız her şey inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

"ARDA, PUSKAS'A YAKIŞIR BİR GOL ATTI"

Bir diğer İspanyol gazetesi Marca ise "Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler sihirli değneğini salladı ve stadyum adeta bir trans haline girdi. Hiç de şaşırtıcı değil; Türk dahi oyuncunun Elche'ye karşı attığı o muhteşem gol , taraftarların nesilde bir kez şahit olabileceği türden bir goldü. Aylar sürecek yarışmalara daha çok zaman varken, Güler'in muhteşem golü şimdiden bir sonraki FIFA Puskás Ödülü için ciddi bir aday gibi görünüyor. Bir başyapıtın tüm unsurlarına sahip." sözlerini sarf etti.

Arda Güler, bu golle LaLiga rekorunu kırdı

"ARDA GÜLER'İN MÜKEMMEL AŞIRTMA GOLÜ"

Arda Güler'in attığı gol; sadece İspanyol ve Türk spor medyasında değil, dünya genelinde yankı uyandırdı. Fransız gazetesi L'EQUIPE, "Arda Güler'in mükemmel aşırtma golü" şeklinde manşet verirken, İngiliz BBC ise "Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla dört gol attı" şeklinde başlık verdi.

