Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Bakan Ersoy tanıttı! İsviçre’den gelen yedi tarihî eser Bodrum Kalesi’nde

Bakan Ersoy tanıttı! İsviçre’den gelen yedi tarihî eser Bodrum Kalesi’nde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Ersoy tanıttı! İsviçre’den gelen yedi tarihî eser Bodrum Kalesi’nde
İsviçre, Türkiye, Tarihi Eserler, Bodrum Kalesi, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsviçre makamları tarafından haziran ayında Türkiye’ye iade edilen yedi tarihî eser, Bodrum Kalesi’nde kamuoyuna tanıtıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Geç Tunç Çağı ve Roma devrine ait olan eserler, Anadolu’dan izinsiz çıkarıldıkları tespit edildikten sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye’ye getirildi.

Adak heykelcikleri, altın küpe ve yağ kaplarından meydana gelen eserler, Bodrum Kalesi’nde sergilenmeye başladı.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsviçre ile kültür varlığı kaçakçılığına ilişkin iş birliği protokolünün 2022’de imzalandığını hatırlatarak, bu anlaşmanın meyvelerinin alındığını vurguladı.

900 BİN ESER ELE GEÇTİ

Kaçakçılıkla mücadelelerinin devam ettiğini söyleyen Ersoy şöyle konuştu: “Çok büyük eserler daha ülkemizden çıkarılmadan yakalanıyor. Bakın Emniyet Genel Müdürlüğü operasyonları, Jandarma Genel Komutanlığı’nın kaçak kazılara yönelik caydırıcı tedbirleri ile Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün sınır kapılarındaki etkin çalışmaları sayesinde son beş yılda 900 bini aşkın eser, yurt dışına çıkarılmadan müzelerimize kazandırıldı.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldıProf. Dr. Ersan Şen, Meclis'i işaret etti! "Türkiye'nin önünde af var, çıkacak"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlk defa gün yüzüne çıkıyor: Topkapı Sarayı'nda Saat Müzesi açıldı - Kültür - SanatEşsiz saatler ilk defa gün yüzüne çıktıSu seviyesi azaldı, 15 yıldır sular altında olan köy ortaya çıktı - Kültür - Sanat15 yıldır sular altındaydı, gün yüzüne çıktıSeyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" sergisine yoğun ilgi - Kültür - SanatGeleneği geleceğe taşıyan sergiye yoğun ilgiKarahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü T biçimli dikilitaş bulundu - Kültür - SanatKarahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü dikilitaş bulunduİngilizlerin İstanbul'a ilk saldırısı: İngiltere'nin Osmanlı politikasını değiştiren 1807 harekâtı - Kültür - Sanatİngiltere'nin politikasını değiştiren harekâtİstanbul'un patili dostlarını kadrajlayan Marcel Heijnen: Dünyanın kedi başkenti İstanbul - Kültür - Sanat“Dünyanın kedi başkenti İstanbul”
Sonraki Haber Yükleniyor...