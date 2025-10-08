Bakan Ersoy tanıttı! İsviçre’den gelen yedi tarihî eser Bodrum Kalesi’nde

MURAT ÖZTEKİN - Geç Tunç Çağı ve Roma devrine ait olan eserler, Anadolu’dan izinsiz çıkarıldıkları tespit edildikten sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye’ye getirildi.

Adak heykelcikleri, altın küpe ve yağ kaplarından meydana gelen eserler, Bodrum Kalesi’nde sergilenmeye başladı.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsviçre ile kültür varlığı kaçakçılığına ilişkin iş birliği protokolünün 2022’de imzalandığını hatırlatarak, bu anlaşmanın meyvelerinin alındığını vurguladı.

900 BİN ESER ELE GEÇTİ