Haberler > Kültür - Sanat > Müjdeyi Bakan Ersoy duyurdu, Çarşamba günleri tüm sinemalarda biletler 120 lira olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir programda müjdeyi verdi. Bakan Ersoy bundan sonra tüm sinema salonlarında Çarşamba günü bilet fiyatlarının 120 lira olacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 kültür sanat sezonuna dair Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına katıldı. Burada konuşma yapan Ersoy, Çarşamba günlerinin  "Sinema Günü" ilan edildiğini belirtti. Ersoy, Bakanlığın sinema sektörüne verdiği desteğe de değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"SİNEMAMIZ ARTIK SADECE EĞLENCE ARACI DEĞİL"

"2005'te 204 projeye 16 milyonun biraz üstünde destek verirken, bu rakamı 2024 yılı itibarıyla 408 projede neredeyse 382 milyon liraya çıkarttık. 2025'te ise şimdiden 362 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelere yaklaşık 470 milyon lira tutarında destek sağlanacak. Geldiğimiz noktada 2005'e göre proje bazında yüzde 77 artış sağlamış durumdayız. Doğru politikalar ve güçlü desteklerle Türk sineması sadece kendi halkının değil, dünyanın da dikkatini çeken bir noktaya gelmiştir. Sinemamız artık sadece eğlence aracı değil, kültürümüzü, kimliğimizi ve hikayelerimizi dünyaya anlatan en güçlü platformlarımızdan biridir. Amacımız, bu başarıları daha da ileri taşımak, Türk sinemasını küresel ölçekte markalaştırmak ve genç sinemacılarımıza uluslararası sahnelerde daha fazla alan açmaktır."

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği öncülüğünde, sektörel işbirliği ve Bakanlığın desteğiyle 27-28 Eylül'de gerçekleştirilen Sinema Festivali'nin tüm zamanların eylül ayı seyirci rekorunun kırılmasına neden olduğuna işaret eden Ersoy, "Türkiye Sinema Festivali'ne 75 ildeki 257 sinema işletmesi katıldı. 1500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirci geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların eylül ayı sinema rekoru olarak nitelendirebiliriz." dedi.

TÜM SİNEMALARDA ÇARŞAMBA GÜNLERİ BİLETLER 120 LİRA

Ersoy, bu yılın sonuna kadar çarşamba günlerini "Sinema Günü" olarak ilan ettiklerini belirterek, kampanyaya katılan tüm sinemalarda çarşamba günleri tüm filmlerin 120 lira olacağının altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

