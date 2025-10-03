Sinemada bu hafta | "Savaş üstüne savaş" Hollywood cephede

MURAT ÖZTEKİN - Beyazperdede büyük yapımların mevsimi başladı… Yılın en çok beklenen filmleri arasında yer alan Leonardo DiCaprio’nun başrolünde öne çıktığı “Savaş Üstüne Savaş” (One Battle After Another) da karşımızda... Eser, zamanında aşırı sol örgütlerin içerisinde yer alıp kenara çekilmiş bir adamın merkezinde olduğu ve farklı janrların harmanlandığı bir hikâyeyi seyirciye sunuyor. Paul Thomas Anderson’ın yazıp yönettiği eserde, Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall ve Teyana Taylor gibi oyuncular DiCaprio’ya refakat ediyor.

Thomas Pynchon’ın “Vineland” romanından ilhamla çekilen ve 1960’ların ruhunu yansıtan eserde, buna rağmen günümüz ABD’sinde geçen bir hikâye anlatılıyor. Bob Ferguson “French 75” adlı aşırı solcu yapının sıkı üyelerinden biriyken kızıyla birlikte kenara çekilmek zorunda kalmış, dünyayı değiştirmek isterken uyuşturucuya esir olmuştur. Ancak eski hayatı, onun peşini bırakmaz; ırkçı albay Steven, bir meseleden ötürü peşlerine düşer...

TÜRLER ARASINDA…

Yönetmen Anderson “Savaş Üstüne Savaş”ta hiç olmadığı kadar aksiyona yönelerek üç saate yaklaşan ihtişamlı bir işe imza atıyor. Âdeta bir savaş filmi gibi açılan eserde; gerilim, aile dramı, aksiyon ve kara mizah iç içe geçiyor. Ancak çok şey anlatmak isteyen Anderson, bir odak noktası bulmakta zorlanıyor. Kanaatimce bazı vurucu sahneler ortaya çıkarılsa da dağınık yapı içerisinde seyirciye yeterince tesir etmekten uzak kalınıyor.

Politik yanı ağır basan eser, özünde ABD’de Hollywood’un açtığı bir “savaşın” parçası gibi de duruyor… Son zamanlarda birçok Amerikan filminde gördüğümüz üzere göçmenlik meselesi ve sair mevzular üzerinden D. Trump’la birlikte Amerika’da yükselen sağa, sert tenkitler yöneltiliyor. Ancak bu, karikatürize karakterlerle, rahatsız edici sahnelerle ve propagandist bir üslupla yapılıyor.

BAŞ DÖNDÜREN GÖRSELLİK!

VistaVision çekim tekniği, geniş açılı orijinal sahneler… Sinematografik olarak ise karşımızda oldukça dikkat çeken bir film çıkıyor. Özellikle bir arabalı kovalamaca sahnesi var ki, kelimenin gerçek manasıyla baş döndürüyor! İşin oyunculukları da ustalıklı. Özellikle DiCaprio, “uyuşturucu bağımlısı devrimci” karakteriyle hafızalara kazınacak bir iş çıkarıyor.

Hasılı “Savaş Üstüne Savaş” gösterişli, akıllarda yer edinecek ama kusurları ve negatif yanları olan bir film… Dolayısıyla “Son on yılın en iyi sinema eseri” gibi ifadeler abartılı duruyor. Sinema salonunda daha iyi anlaşılabilecek eser, beklentileri aşırı yükseltmeden seyredildiğinde tesirli olacağa benziyor. Buna rağmen Akademi’nin politik duruşu göz önünde bulundurulduğunda eserin Oscar’da öne çıkması kuvvetle muhtemel…

Yönetmen: P.T. Anderson

Tür: Dram, gerilim, suç

Ülke: ABD

"AŞK VE YEMEK" İŞTAH AÇAN ROMANTİK KOMEDİ

Sinema filmleri gastronomiyle buluşunca daha çok lezzetleniyor… Yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın üstlendiği “Aşk ve Yemek” de ana akım seyirciye hitap eden böyle bir eser. Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Hatice Aslan ve Bülent Şakrak gibi isimlerin buluştuğu eserde, Türkiye gazetesinin gastronomi yazarı Adnan Şahin de rol alıyor. Bazı mecburiyetler yüzünden Adana’dan Tokat’a göç eden bir kebapçı ailesi, şehrin en lüks restoranının sahibesiyle karşı karşıya geliyor. Bir yemek yazarının şehre gelişi de mücadeleyi körüklüyor. Ancak nefretin içerisinde bir aşk filizleniyor…

İSMİYLE MÜSEMMA

“Aşk ve Yemek” ismiyle müsemma bir eser. Geleneksel lezzetler, bu gönül maceralı hikâyede önemli bir yer tutuyor ve seyircinin iştahını açıyor! Bülent Şakrak’ın ustalıklı performansıyla mizahi yanı güçlü sahneler ortaya çıkıyor. Ancak romantizmin dozunun bazen fazla kaçtığı eserde, feminist alt metinler de sırıtıyor. Buna rağmen “aile” ve “Anadolu” vurguları olan “Aşk ve Yemek” benzeri yerli yapımların üzerine çıkıyor.

Yönetmen: Müge Uğurlar

Tür: Komedi, romantik

Ülke: Türkiye