80 liraya bilet rekor getirdi! Seyirci sayısı 6 kat arttı

MURAT ÖZTEKİN - 27-28 Eylül tarihlerinde “Türkiye Sinema Festivali” adı altında 72 şehirdeki 1.500 sinema salonunda film biletleri, 80 Türk lirasından satıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yapılan kampanyaya rağbet büyük oldu. Box Office Türkiye datalarına göre; salonlar bu iki günde toplam 780 bin seyirciyi ağırladı. Böylece bütün zamanların eylül ayı hafta sonu seyirci rekoru kırıldı.

Ayrıca sadece 135 bin kişinin ağırlandığı önceki hafta sonuna göre yaklaşık altı kat artış meydana geldi. Rekorlu hafta sonunda gişedeki zirvenin sahibi, 122 bin 956 seyirciye ulaşan “Korku Seansı 4: Son Ayin” filmi oldu.

ORTALAMA BİLET 203 TL

Bu rakamlar yapımcıları ve sinema salon sahiplerini sevindirirken sinemalardaki seyirci düşüklüğünde bilet fiyatlarının tesirini ortaya koydu. Türkiye’de hâlihazırda ortalama bilet fiyatı, 203 Türk lirası. Bu rakam büyük şehirlerdeki lüks sinema salonlarında, iki katından fazlaya çıkabiliyor.