Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" sergisine yoğun ilgi

Tezhipten, minyatüre, restorasyonlardan, saray kalem işlemelerine birçok alanda sanatçının yaptığı eserlerin beğeniye sunulduğu serginin açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi katıldı.

Serginin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çiftçi, açılışın ardından eserleri inceledi.

Müzehhip Er, Çiftçi ve beraberindekilere, sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.

32 eserin bulunduğu sergi, 10 Ekim'e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

TEZHİP SANATI GELENEĞİ GELECEĞE TAŞIYOR

Tezhip sanatı, yalnızca bir süsleme olarak değil, aynı zamanda ruh terbiyesi veren bir uğraş olarak görülüyor.

Tezhip sanatı incelikli yapısıyla detaycılığı ve titizliği de beraberinde getiriyor. Uzun saatler süren çalışmalarda sabrı öğrenen sanatçılar, aynı zamanda detaylara karşı duyarlı bir bakış açısı kazanıyor. Bu da müzehhipliği yalnızca bir sanat dalı olmaktan çıkarıp, karakteri şekillendiren bir disiplin hâline getiriyor.

“Yapması kolay, bakması zor” denilerek incelikleri görmeyi gerektiren bu sanat, hem icrasında hem de izlenişinde derinlik barındırıyor. Uğraş veren kişiye sabır, huzur ve manevi rahatlama sağladığı ifade edilen tezhip, seyredene de ise hayranlık ve tefekkür duygusu aşılıyor. Bu yönüyle tezhip sanatı hem manevi hem de estetik bir boyut taşıyor.

Günümüzde bu sanatı icra eden müzehhiplik ise geçmişin ustalarıyla kurulan bağ ile yaşatılıyor. Tezhipte en önemli yol gösterici unsurlar, 16. yüzyıldan kalan klasik eserler olarak gösteriliyor. 16. yüzyıl, tezhip sanatının altın çağı olarak biliniyor. Bu dönemden kalan eserler, günümüz müzehhipleri için hem estetik hem de teknik açıdan yol gösterici olmayı sürdürüyor.

Bu da sanatın köklü bir geleneğe bağlı olduğunu ve usta-çırak münasebetinin yanında tarihî eserlerin bir mektep görevi gördüğünü ortaya koyuyor. Müzehhipler, yalnızca hocalarından değil, geçmişin büyük sanatçılarının bıraktığı eserlerden de besleniyor.

Tezhip sanatı, aynı zamanda cihanşümul, üniversal bir estetik dil taşıyor. Yerli yabancı bütün araştırmacılar bu sanatın kültürel sınırları aştığını gözler önüne seriyor. Zira İslam sanatına ait motifler, bütün insanlığa hitap eden bir güzellik sunuyor.

Günümüzde de tezhibin geleneği modernle buluşturmaya imkân tanıdığı ifade ediliyor. Motiflerin tuvale taşınması, yağlı boya ile birleşmesi, deri ve farklı malzemelerin kullanılması, sanatın durağan değil; gelişmeye açık ve çağdaş sanat anlayışına uygun bir yapıda olduğunu gösteriyor. Günümüzde bazı müzehhipler “Gelenek gelecektir” ifadesiyle yeni bir anlayış ortaya koyuyor ve geçmişle bugünü aynı potada eritiyor.