Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" sergisine yoğun ilgi

Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" sergisine yoğun ilgi

Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sanat, Sergi, Erzurum, Tarih, Gelenek, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

Erzurum Kongre Binası Sergi Salonu'nda Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" adlı tezhip sergisi açıldı. Yoğun ilgi gören tezhip sanatı geleneği geleceğe taşımasıyla dikkat çekiyor. Sanat hem sanatçıya hem de bu sanattaki motifleri seyreden kişiye derinlik katmasıyla biliniyor.

Tezhipten, minyatüre, restorasyonlardan, saray kalem işlemelerine birçok alanda sanatçının yaptığı eserlerin beğeniye sunulduğu serginin açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi katıldı.

Serginin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çiftçi, açılışın ardından eserleri inceledi.

Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in

Müzehhip Er, Çiftçi ve beraberindekilere, sergilenen eserler hakkında bilgi verdi.

32 eserin bulunduğu sergi, 10 Ekim'e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

TEZHİP SANATI GELENEĞİ GELECEĞE TAŞIYOR

Tezhip sanatı, yalnızca bir süsleme olarak değil, aynı zamanda ruh terbiyesi veren bir uğraş olarak görülüyor.

Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in

Tezhip sanatı incelikli yapısıyla detaycılığı ve titizliği de beraberinde getiriyor. Uzun saatler süren çalışmalarda sabrı öğrenen sanatçılar, aynı zamanda detaylara karşı duyarlı bir bakış açısı kazanıyor. Bu da müzehhipliği yalnızca bir sanat dalı olmaktan çıkarıp, karakteri şekillendiren bir disiplin hâline getiriyor.

Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in

“Yapması kolay, bakması zor” denilerek incelikleri görmeyi gerektiren bu sanat, hem icrasında hem de izlenişinde derinlik barındırıyor. Uğraş veren kişiye sabır, huzur ve manevi rahatlama sağladığı ifade edilen tezhip, seyredene de ise hayranlık ve tefekkür duygusu aşılıyor. Bu yönüyle tezhip sanatı hem manevi hem de estetik bir boyut taşıyor.

Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in

Günümüzde bu sanatı icra eden müzehhiplik ise geçmişin ustalarıyla kurulan bağ ile yaşatılıyor. Tezhipte en önemli yol gösterici unsurlar, 16. yüzyıldan kalan klasik eserler olarak gösteriliyor. 16. yüzyıl, tezhip sanatının altın çağı olarak biliniyor. Bu dönemden kalan eserler, günümüz müzehhipleri için hem estetik hem de teknik açıdan yol gösterici olmayı sürdürüyor.

Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in

Bu da sanatın köklü bir geleneğe bağlı olduğunu ve usta-çırak münasebetinin yanında tarihî eserlerin bir mektep görevi gördüğünü ortaya koyuyor. Müzehhipler, yalnızca hocalarından değil, geçmişin büyük sanatçılarının bıraktığı eserlerden de besleniyor.

Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in

Tezhip sanatı, aynı zamanda cihanşümul, üniversal bir estetik dil taşıyor. Yerli yabancı bütün araştırmacılar bu sanatın kültürel sınırları aştığını gözler önüne seriyor. Zira İslam sanatına ait motifler, bütün insanlığa hitap eden bir güzellik sunuyor.

Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in

Günümüzde de tezhibin geleneği modernle buluşturmaya imkân tanıdığı ifade ediliyor. Motiflerin tuvale taşınması, yağlı boya ile birleşmesi, deri ve farklı malzemelerin kullanılması, sanatın durağan değil; gelişmeye açık ve çağdaş sanat anlayışına uygun bir yapıda olduğunu gösteriyor. Günümüzde bazı müzehhipler “Gelenek gelecektir” ifadesiyle yeni bir anlayış ortaya koyuyor ve geçmişle bugünü aynı potada eritiyor.

Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in

Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

Bursa baraj doluluk oranı: 7 Ekim BUSKİ barajlarda son durum ne?AK Partili vekil, "Yozgatlıyım" diyen İsrail askerinden şikayetçi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü T biçimli dikilitaş bulundu - Kültür - SanatKarahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü dikilitaş bulunduİngilizlerin İstanbul'a ilk saldırısı: İngiltere'nin Osmanlı politikasını değiştiren 1807 harekâtı - Kültür - Sanatİngiltere'nin politikasını değiştiren harekâtİstanbul'un patili dostlarını kadrajlayan Marcel Heijnen: Dünyanın kedi başkenti İstanbul - Kültür - Sanat“Dünyanın kedi başkenti İstanbul”James Cameron’ın sanatı Beyoğlu’nda! O filmler çizimlerden doğdu - Kültür - SanatJames Cameron’ın sanatı Beyoğlu’ndaHaftanın kitapları | Dijitalleşen dünyada nasıl bir iletişim? - Kültür - SanatHaftanın kitapları | Dijitalleşen dünyada nasıl bir iletişimHükûmet kapandı, müze ziyaretine ara! - Kültür - SanatHükûmet kapandı, müze ziyaretine ara!
Sonraki Haber Yükleniyor...