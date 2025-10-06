Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hükûmet kapandı, müze ziyaretine ara!

Hükûmet kapandı, müze ziyaretine ara!

Hükûmet kapandı, müze ziyaretine ara!
ABD’de bütçe krizinden dolayı hükûmetin kapanması, sanat dünyasını da vurdu. Washington DC’deki Ulusal Sanat Galerisi kapılarını geçici olarak kapatırken, Smithsonian müzeleri de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

MURAT ÖZTEKİN - ABD Kongresinde bütçe hususunda anlaşma sağlanamaması sebebiyle hükûmetin kapanması, sanat kurumlarını da etkiliyor. Hükûmet kapanması yüzünden ülkenin Washington DC şehrindeki Ulusal Sanat Galerisinin (The National Gallery of Art) kapısına da geçici olarak kilit vuruldu.

Müzeden yapılan açıklamada “5 Ekim’den itibaren Ulusal Galeri geçici olarak kapatılacak ve bütün programlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilecektir” ifadelerine yer verildi.

KENDİ KAYNAKLARINI KULLANAN VAR

Ülkede bazı müzelerin ise kapılarını ziyaretçilere açık tutabilmek için kendi kaynaklarını kullandığı öğrenildi. 21 müzenin bağlı olduğu Smithsonian müzelerinin ise 12 Ekim’de kapanmak mecburiyetine kalacağı düşünülüyor.

ABD’de hükûmet kapanmasının ne zaman biteceği henüz belli değil. Ülkedeki son kapanma, Aralık 2018’de başlayıp 35 gün sürmüş ve birçok müze çalışanı maaşsız kalmıştı.

