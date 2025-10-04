"ABD ekonomisine darbe vuracak" Trump'ın 100 bin dolarlık vize ücreti krize yol açtı

ABD’deki iş dünyası örgütleri, Trump’a, H-1B vizesi başvuruları için açıklanan 100 bin dolarlık yeni ücretin Amerikan ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulunarak, nitelikli işçi programına şirketler üzerinde ek yük getirecek değişikliklerden kaçınılması çağrısında bulundu.

"H-1B VİZESİNDEKİ 100 BİN DOLARLIK ÜCRET EKONOMİYE DARBE VURABİLİR"

Bloomberg’in aktardığına göre, çip üreticileri, yazılım şirketleri ve perakende sektörü başta olmak üzere yaklaşık 12 sektörü temsil eden iş dünyası kuruluşları, cuma günü Trump’a gönderilen mektupta, yeni ücretin yabancı nitelikli işçilerin kritik işlerde istihdamını zorlaştıracağını belirtti. Kuruluşlar, “H-1B vizesi programında gerekli reformlar üzerinde sanayiyle birlikte çalışılmasını, ancak ABD işverenlerinin en yetenekli işçileri işe almak, eğitmek ve elde tutmakta karşılaştığı zorlukların artırılmamasını” talep etti.

Mektubu imzalayan kuruluşlar arasında Business Software Alliance, SEMI, National Retail Federation, Entertainment Software Association ve Information Technology Industry Council yer aldı. İş dünyasının Trump yönetiminin bu konudaki politikasını nadir bir şekilde eleştirdiği belirtilirken, Trump, geçen ay Beyaz Saray’da açıkladığı değişiklikleri, programdaki suiistimalleri önlemek ve şirketleri daha fazla yerli yetenek kullanmaya teşvik etmek amacıyla gerekçelendirmişti.

İŞ DÜNYASI H-1B DEĞİŞİKLİKLERİNİ ELEŞTİRDİ

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai, yeni H-1B politikalarının, ABD şirketlerinin yetenekli işçilere erişimini kolaylaştıracağını ve kötü niyetli aktörlerin yol açtığı “dolandırıcılık uygulamalarını” azaltacağını savundu. Ancak teknoloji, sağlık ve finans sektörleri başta olmak üzere birçok alanda, H-1B ücretlerindeki artışın şirketlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Kuruluşlar, yapay zekâ ve biyomedikal mühendislik gibi ileri teknoloji alanlarında ABD’nin büyüme hızını sürdürebilmesi için yüksek nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğunu, H-1B değişikliklerinin bu kritik alanlardaki ilerlemeyi tehlikeye atabileceğini vurguladı. Mektup, Trump yönetimiyle iş birliği yapmaya hazır olunduğunu belirterek, mektup kopyalarının İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya da gönderildiğini bildirdi.

H-1B vizesi değişiklikleri, cuma günü federal mahkemede ilk büyük hukuk mücadelesiyle karşı karşıya kaldı. Bir hemşire personel ajansı ve bazı sendikalar, yeni ücreti durdurmak için dava açtı. Özellikle kırsal alanlardaki hastaneler için H-1B programı, doktor temini açısından kritik önem taşıyor. Yönetim, doktorların yeni ücretten muaf olabileceğini duyurmuştu.