Alanya'da çıkan yangından acı haber! Evinde mahsur kalan yatalak adam öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında saat 23:30 sıralarında yangın çıktı Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede daireyi sardı.

YATALAK ADAM MAHSUR KALDI

Dairede yaşayan 72 yaşındaki Ali D. yatalak olduğu için yangın sırasında evde mahsur kaldı. Eşi A.D. ise kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak canını kurtardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sonrası evde yapılan incelemede, Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen A.D. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan A.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Ali D.'nin cenazesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.