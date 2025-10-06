Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Alanya'da çıkan yangından acı haber! Evinde mahsur kalan yatalak adam öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yatalak olduğu belirtilen 72 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Eşi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında saat 23:30 sıralarında yangın çıktı  Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede daireyi sardı.

YATALAK ADAM MAHSUR KALDI

Dairede yaşayan 72 yaşındaki Ali D. yatalak olduğu için yangın sırasında evde mahsur kaldı. Eşi A.D. ise kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak canını kurtardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alanya'da çıkan yangından acı haber! Evinde mahsur kalan yatalak adam öldü - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sonrası evde yapılan incelemede, Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen A.D. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan A.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Ali D.'nin cenazesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.

Trabzonspor'un Christ Oulai'den beklentisi yüksek
