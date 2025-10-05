Torunuyla oynarken aldığı haberle yıkıldı! 3 milyon liralık eşyalar küle döndü

Hatay'ın Antakya ilçesinde esnaflık yapan Mithat Uslu, depremden sonra inşa ettiği iş yerinde bir beyaz eşya markasının bayiliğini yaparak geçimini sağlıyordu. Uslu, depremin ardından büyük bir yıkım daha yaşadı.

3 MİLYON LİRALIK EŞYA KÜLE DÖNDÜ

Uslu'ya ait iş yerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek mağazada satılmayı bekleyen ürünleri kullanılmaz hale getirdi. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınan yangında Uslu, 3 milyon TL'lik kaybı olduğunu söyledi.

"YANAN ÜRÜNLERİN HEPSİ SIFIRDI"

Babası yangından bir hafta önce vefat eden Mithat Uslu, iş yerindeki yangında 3 milyon TL'lik kaybı olduğunu ifade ederek, "Depremden çok şükür sağ salim kurtulduk. Evimiz ve iş yerimiz gitti. Depremden sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışırken bu depoyu yaptık. Yüksek voltajdan gelen elektrik kısa devre yaparak yangın çıktı ve iş yerimizi kaybettik. Yangın dolabın fişinden çıktı" dedi.

"DEPON YANIYOR, HABERİN YOK MU"

"Babamın ölümünden 7 gün sonra ve komşumuzun cenazesinden geldiğimizde hiçbir şey yoktu" diyen Uslu, "Evde otururken torunumla oynuyordum. Komşular korna çalarak bize doğru geliyorlar. Komşular 'Mithat abi depon yanıyor, haberin yok mu' diye bağırmaya başladılar. İtfaiyeyi aradık. Ürünlerin hepsi sıfırdı ve ambalajları hale üzerindeydi. Yanan ürünlerin hepsi sıfırdı. Stokta yazana göre yaklaşık 3 milyon TL değerinde malım yandı. Yan taraftaki ürünler de yangında zarar gördü" ifadelerini kullandı.