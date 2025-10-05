Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sumud Filosu aktivisti gözaltına alındı iddiası! İstanbul Valiliği'nden jet yalanlama

Sumud Filosu aktivisti gözaltına alındı iddiası! İstanbul Valiliği'nden jet yalanlama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sumud Filosu aktivisti gözaltına alındı iddiası! İstanbul Valiliği&#039;nden jet yalanlama
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, Sumud Filosu üyesi E.Ö.’nün İsrail karşıtı boykot çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Valilik, E.Ö. hakkında yalnızca ailesinin yaptığı kayıp başvurusu nedeniyle işlem yapıldığını, gözaltı ya da kötü muamelenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Sumud Filosuna katılan E.Ö. isimli şahsın, “İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı" iddiasına ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. 

Valilik iddiaları yalanladı, şahıs hakkında kayıp başvurusu yapıldığı için form düzenlendiğini aktardı. 

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

Çeşitli sosyal medya mecralarında, Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.’nün “İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı”na dair iddialar paylaşılmıştır. Bu iddialar tümüyle asılsızdır.

EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı’nda en üst düzey kamu görevlileri  ve vatandaşlarımız tarafından VİP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır. Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp başvurusu yapılmıştır.

E.Ö. isimli vatandaşımıza, VİP terminal girişinde bu kayıp başvurusu  nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir.

Terör devleti İsrail ‘in Gazze’de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir. İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul’da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız. Kafileye kötü muamele, gözaltı vb. şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025'in ilk 'Süper Ay'ı için geri sayım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak 'Gazze' açıklaması: Hamas'ın adımını memnuniyetle karşılıyoruz - Gündem"Hamas'ın adımını memnuniyetle karşılıyoruz"Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi - GündemYakalanan 8 suçlu Türkiye'ye getirildiOsmaniye'de sahte ilaç çetesine operasyon: Piyasa değeri 2,5 milyon - GündemOsmaniye'de sahte ilaç çetesi çökertildi!Ankara'da bugün birçok cadde ve yol trafiğe kapatıldı! - GündemAnkara'da bugün birçok cadde ve yol trafiğe kapatıldı!Gökyüzünde barış uçurtması süzüldü: Mardin’den dünyaya - GündemGökyüzünde barış uçurtması süzüldü: Mardin’den dünyaya‘Kokarcalar’ iki ilçeyi istila etti - Gündem‘Kokarcalar’ iki ilçeyi istila etti
Sonraki Haber Yükleniyor...