Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hatay'da depremde yıkılan binanın yerine AVM mi yapılıyor? Bakanlıktan açıklama geldi

Hatay'da depremde yıkılan binanın yerine AVM mi yapılıyor? Bakanlıktan açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatay&#039;da depremde yıkılan binanın yerine AVM mi yapılıyor? Bakanlıktan açıklama geldi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Hatay'da depremde yıkılan binanın yerine AVM yapılıyor" iddiasını yalanladı. Bahsi geçen yerin afet öncesi iş yeri bulunan ticari alan olduğu belirtilerek, "Rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir." denildi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerin yerine AVM yapılacağı iddia edilmişti. Ses getiren iddia sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan bakanlık, olayın aslını anlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: 

"Bazı medya organlarında yer alan Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır.

EVİ OLANA EV, İŞ YERİ OLANA İŞ YERİ YAPILACAK

Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir.

Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

415 öğrenci gönüllü oldu! Fin balinası iskeletinin gün yüzüne çıkması için kazılar başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1 milyon TL’nin faiz yükü hâlâ yüksek! Konut kredisi oranlarında düşüş durdu - EkonomiKonut kredisi oranlarında düşüş durduOtomotiv devi 7 fabrikasını kapatıyor! 20 bin kişi işsiz kalacak - EkonomiOtomotiv devi 7 fabrikasını kapatıyorYatırımcının yeni gözdesi! Sıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatı - EkonomiSıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatıTürkiye ekonomisi için kritik gelişme! İhracatta eylül rekoru - EkonomiTürkiye ekonomisi için kritik gelişme! İhracatta yeni rekorEn çok bu hisseleri aldılar! Borsada 5,75 milyar liralık yabancı girişi - EkonomiYabancılar borsada en çok bu hisseleri aldıPazar yüzde 25 büyüdü! Otomotiv Eylül ayını da rekor satışlarla kapattı  - EkonomiPazar yüzde 25 büyüdü! Otomotiv Eylül ayını da rekor satışlarla kapattı 
Sonraki Haber Yükleniyor...