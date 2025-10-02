Hatay'da depremde yıkılan binanın yerine AVM mi yapılıyor? Bakanlıktan açıklama geldi

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerin yerine AVM yapılacağı iddia edilmişti. Ses getiren iddia sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan bakanlık, olayın aslını anlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı medya organlarında yer alan Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır.

EVİ OLANA EV, İŞ YERİ OLANA İŞ YERİ YAPILACAK

Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir.

Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."