En çok bu hisseleri aldılar! Borsada 5,75 milyar liralık yabancı girişi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi—Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %1,89 primle 11.220 seviyesinden kapanış yapmıştı. Son dönemde gözlemlenen düşüşlerin ardından tepki hareketleri öne çıkmıştı. Özellikle günün ikinci yarısında gelen alımlarla endeks, 4 işlem gününün ardından pozitif bölgede kapanış yaptı. BİST 100’de bugünkü işlemler de %0,03 gibi sınırlı bir primle 11.223 puandan başladı.

DİKKATLER ENFLASYON VERİSİNDE

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, endeksin kritik destek seviyelerinde tutunduğu ve ABD tarafından uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı söylentileri ile Halkbank başta olmak üzere büyük hisselerin öncülüğünde yükseldiği belirtilerek, “Borsanın yönünü cuma açıklanacak enflasyon verisi ve bankaların vereceği tepki belirleyecek. Dün açıklanan İstanbul enflasyonu, piyasanın %2,5-%2,6 beklentisinin üzerinde bir TÜFE ihtimalini artırdı. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 11.130 ve 11.300 seviyelerinde” denildi.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Borsada momentum ve hacim göstergelerindeki artışın kısa vadeli toparlanma isteğini teyit ettiğini belirten Kuveyt Türk Yatırım da “Teknik açıdan 11.250-11.300 bölgesi üzerinde hacimli kapanışlar görmemiz durumunda, endeksin tekrar momentum kazanacağını belirtmek isteriz. Ancak, bu bölgenin geçilememesi halinde 11.100, 11.000 ve 10.800 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz” yorumunda bulundu.

YABANCIDAN YÜKLÜ ALIM

Bu arada dünkü işlemlerde alım tarafından yer alan ilk 3 aracı kurumdan 2’sinin yabancı olması dikkat çekti. Bu iki aracı kurum gün sonunda toplamda 5,75 milyar liralık alım gerçekleştirdi.