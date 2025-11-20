İsrail basını, Başbakan Netanyahu’nun ofisinde şüpheli bir paketin tespit edildiğini duyurdu. Bölge hızla güvenlik çemberine alınırken bomba imha ekiplerinin binaya giriş yapmak üzere olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisine gönderilen şüpheli bir zarf, kısa süreli paniğe yol açtı.

İsrail basınının aktardığı bilgilere göre, polis ekipleri ve bomba imha uzmanları, zarfın içeriğini incelemek üzere ofise çağrıldı.

TEHLİKELİ MADDE ÇIKMADI

Yapılan inceleme sonucunda zarfta tehlikeli madde bulunmadığı belirlendi.

Yetkililer, olayın güvenlik prosedürleri çerçevesinde hızla kontrol altına alındığını açıkladı. Zarfın kimin tarafından gönderildiği ve gönderilme amacıyla ilgili inceleme başlatıldı.



ÇAGLA ÇAGLAR

