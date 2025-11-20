Esenyurt’ta 13 yaşındaki Eren Yılgın, anne ve babasının işte olduğu sırada evde baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne sinir krizi geçirirken çocuğun en son lokantadan yemek sipariş ettiği iddia edildi

Olay, Esenyurt Hürriyet Mahallesi Saka Sokak’ta saat 19.15 civarında yaşandı. İşten dönen anne Ayten Yılgın, eve girdiğinde 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın’ı yerde baygın halde buldu. Çığlıkları duyan komşular, ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından çocuğu Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.

HEMŞİRELER ANNEYİ İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Eren Yılgın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren anne, hemşireler tarafından iğneyle sakinleştirildi.

13 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Komşu Kerim Köse, "Annesi ve babası çalışıyor. Çocuk evde tek başınaymış. Annesi eve girince koridorda çocuğu baygın buluyor sonrasında sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Hastaneye götürmüşler ancak çocuğun öldüğü haberi geldi. En son lokantadan yemek sipariş ettiği söyleniyor" diye konuştu.



ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası