Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir binada çıkan yangın, yanındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay İskenderun Ayakkabıcılar Çarşısı mevkiinde müstakil bir binada yangın çıktı. Yangın, hemen yanındaki akaryakıt istasyonu nedeniyle ciddi risk oluşturdu.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin’in yönetiminde gerçekleştirildi. Ekipler, alevlerin kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlayarak yangının akaryakıt istasyonuna sıçramasını önledi.

BİNA KULLANILAMAZ HALDE

Yangın sonucu bina kullanılamaz hale gelirken, Keskin, çevreye herhangi bir zarar gelmeden müdahalenin başarıyla tamamlandığını belirtti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

