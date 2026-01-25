Grönland'ı 'Rus ve Çin' tehdidini gerekçe göstererek almak istediğini ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, gözünü bu sefer de Kanada'ya dikti. Trump, Pekin'in bölgede etkinliğini arttırdığını iddia ederek "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı hedef almaya devam ediyor. Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP'TAN BAŞBAKAN MARK CARNEY'E: "VALİ CARNEY"

Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin'le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Mark Carney

Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada'yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel hayat biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" demişti.

