Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.K, B.Ç, E.Ö.K. ve H.G'nin tutuklanmasına karar verildi. Şüpheliler S.D, K.D, E.Y, İ.K.B, K.B, K.İ.B. ve E.B. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

MANİPÜLASYON SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletildiği belirtilmişti.

Sermaye Piyasası Kurulunun yeni tarihli raporuyla Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, bunun üzerine ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiği bildirilmişti. Açıklamada, İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
