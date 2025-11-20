İlk 11 değeri 393 milyon avro olan dünya futbolunun zirvesindeki rakibin sesini soluğunu 4 milyon avroluk değere sahip Deniz Gül ve Salih Özcan kesti! Yedeklerimiz bile isterse “Dosta güven düşmana korku” salabileceğini net şekilde gösterdi. KIZDIRMAYIN BİZİ!

DALGA MI GEÇTİNİZ!..

Helal olsun! Bizim çocukların dünya futbolunun 1 numarası olarak gösterilen İspanya deplasmanındaki ‘savaşçı’ ve ‘akıllı’ futbolu dünyalara bedel… Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan, Kerem, İsmail gibi yıldızlarımız yoktu ama adını ilk defa duyurduğumuz ve “Burada” diye bağıran Deniz’imiz, kulübede unutulan Salih’imiz, İngiltere’de haksız şekilde yerden yere vurulan Altay’ımız vardı. Elemelerde yenilgisi bulunmayan ve bize karşı maçtan bir gün önce şölen havası estiren La Fuente’ye İspanya basını da “Parti var” manşetiyle destek atarak alaycı bir yaklaşım içerisine girmişti.

AKIL OYUNLARI…

Vincenzo Montella asları gerek sakatlık gerek kart riskinden uzak tutmak adına kenarda tuttu. Ki bazıları da kadrodan çıkarıldı. Açıkçası biz bile kadromuzu gördüğümüzde halk olarak “Eyvah. Bir 6-0 daha mı geliyor?” endişesine kapıldık. Hatta erken gelen gol bu düşüncemizi destekler nitelikteydi. Karşımızda ilk 11’deki oyuncuların değeri 393 milyon avroya sahip Boğa’ya karşı 127 milyon avroluk Bizim Çocuklar vardı. Devamında Montella’nın taktiği devreye girdi. “Top sizin olsun ben az ve öz oynayayım” düşüncesi ilk defa on birde ay yıldızlı formayı giyen Deniz Gül’ün golüyle sonuç verdi.

Başlığı Montella ve “Bizim Çocuklar” verdi: Boğayı kuzuya çevirdik!

BÖYLESİNİ GÖRMEDİLER

Umutsuzluğun yerini hiç gol yemeyen İspanya ağlarını havalandırarak “Yapabiliyormuşuz” düşüncesi aldı, ikinci devre ayrı bir cesaret geldi. Deniz gibi güncel piyasa değeri 4 milyon avro olan 27 yaşındaki Salih Özcan’ın siftahı çok anlamlıydı. Montella’nın ifadesiyle futbolun 1 numarası İspanya’ya karşı, Uluslar Ligi finalinde Portekiz’in yaptığından (7 şut) daha iyisini yaptık ve rakip kaleye 13 şut yolladık. Evet Dünya Kupası’na lider olarak gidemedik belki ama sahasında yenilgisi olmayan ve son 30 maçında mağlubiyet görmeyen üstelik grupta şu ana kadar gol yemeyen ‘Boğa’yı kuzuya çevirdik!

İSPANYA BASININDAN GERİ VİTES: GÖSTERİŞ YAPMADAN!

Maç günü “şov”, “parti” mesajlarıyla çıkan İspanya basını 2-2 sonrası gerçeği gördü… İşte maçın yansımaları:

AS: Gösteriş yapmadan Dünya Kupası’na… Türkiye ile berabere kalmak canımızı acıttı.

Rtve: Luis de la Fuente’nin takımı son eleme maçında sadece 2-2 berabere kalabildi.

El Mundo: İspanya, Türkiye ile absürt bir çatışmadan kıl payı kurtuldu.

ABC Futbol: Soğuk bir gecede Dünya Kupası’na… Takımın bu aşamadaki en kötü maçı, zorlayan Türkiye ile berabere kalmasıyla sonuçlandı.

El Pais: İspanya, Dünya Kupası yolunda ölümlülüğün tadına vardı.

Marca: (Bu gece parti var manşetini atmıştı) Dünya Kupası’na rekorla ve partisiz.

