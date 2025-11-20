Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Millî, Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı ziyareti gündemi ile yarın yapacağı toplantısından önce siyasi partilerde bugün yoğun bir trafik yaşanacak.

Esma Altın ANKARA - Edinilen bilgilere göre, komisyon üyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, partisinin komisyon üyesi milletvekilleriyle İmralı ziyaretinin konuşulacağı toplantı için bir araya gelecek. CHP’de ise Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, bir toplantı yapılacak. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, dünkü açıklamasında, İmralı’ya gitme konusunda partisi tarafından verilmiş bir karar olmadığını, konuyu değerlendireceklerini ve AK Parti’nin ortaya koyacağı tavrı görmek istediklerini söyledi.

CHP’deki genel eğilimin komisyon üyesi milletvekillerinin serbest bırakılması yönünde olduğu ifade ediliyor. Bu durumda, komisyonda İmralı’ya gidip gitmeme oylaması sırasında CHP’nin 11 üyesinden büyük bölümünün ‘çekimser’ kalacağı, Sezgin Tanrıkulu ve Türkân Elçi’nin ise İmralı’ya gidilmesi yönünde oy kullanacağı belirtiliyor.

YENİDEN REFAH KATILMAYACAK

Öte yandan, komisyon üyesi DSP Genel Başkanı Milletvekili Önder Aksakal, İmralı konusunda komisyonda yapılacak oylamada ret oyu kullanacağını açıkladı. Yeniden Refah Partisi ise komisyon toplantısına katılmayacak.

ESMA ALTİN

