Sevilla’daki maç sonrası A Milli Futbol takımımızın soyunma odasından 200 bin euro değerinde saat ve iki yüzük kayboldu. Takımın unuttuğu düşünülse de olayın 'hırsızlık' olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili şu ana dek 1 kişi gözaltına alındı.

İspanya’da oynanan futbol maçı sonrası soyunma odasında şaşırtan bir olay yaşandı. Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’nda yapılan mücadele 2-2 berabere sona ererken, Türk Milli Takımı’nın kullandığı soyunma odasında 200 bin euro değerinde bir saat ve her biri 60 bin euroyu aşan iki yüzük kayboldu.

Sevilla’da maç sonrası kabus! Milli takımın soyunma odasında hırsızlık şoku

Marca’nın haberine göre, önce eşyaların unutulduğu sanılsa da kısa süre içinde durum hırsızlık ihbarına dönüştü.

POLİS EŞYALARI BULDU

Polis ekipleri yaptığı incelemede çalınan saat ve iki yüzüğün bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili en az bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişinin stadyum çalışanı mı yoksa izinsiz alana giren biri mi olduğu henüz netleşmedi.

HIRSIZLIK NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Yetkililer, hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini ve muhtemel diğer şüphelileri belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.

Polis, olayın tüm yönlerini aydınlatmaya çalışıyor.

ÇAGLA ÇAGLAR

