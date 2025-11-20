Sağanak yağış ve soğuk hava kapıda! Meteoroloji gün vererek uyardı
Hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Pazar gününden itibaren kuzeyden gelen yağışlı sistem etkisini artıracak. Pazartesi günü itibarıyla Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege genelinde yağışlarla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20-24 Kasım hava durumu tahminine göre, hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu kuzeyden başlayacak yağışlarla birlikte düşüşe geçecek.
- MGM'nin 20-24 Kasım tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredecek.
- 20 Kasım Perşembe günü Kırklareli, Edirne, Aydın ve Muğla'da yerel yağışlar bekleniyor.
- 21-22 Kasım Cuma ve Cumartesi günleri yurt genelinde yağış beklenmiyor.
- 23 Kasım Pazar günü kuzeyden başlayacak yağışlar Marmara, Ege ve daha sonra İç Anadolu ile Batı Karadeniz'e yayılırken, hava sıcaklıkları düşüşe geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20-24 Kasım tarihleri için beklenen hava durumu tahmini haritasını paylaştı. Hava sıcaklığının bu hafta mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde devam etmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerine kadar düşeceği bekleniyor.
20 Kasım Perşembe günü, Kırklareli, Edirne, aydın ve Muğla da yerel yağışlar beklenirken hava sıcaklıkları İstanbul'da en yüksek 20 derece, İzmir'de 23 derece ve Ankara'da 17 derecelerde görülecek
21 Kasım Cuma günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklıklar İstanbul'da 20, İzmir'de 25, Ankara'da 18 dereceler görülecek.
22 Kasım Cumartesi günü de ülke genelinde yağış görülmeyecek. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 3-4 derece yüksek seyredecek.
23 Kasım Pazar günü sağanak yağışlar kuzey bölgelerde ülkeye giriş yapacak. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarında da 1-2 derecelik düşme yaşanacak.
24 Kasım Pazartesi günü kuzey bölgelerde başlayan yağışlar Marmara Bölgesi, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege Anadolu'da yağışlar etkili olacak.