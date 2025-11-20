Hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Pazar gününden itibaren kuzeyden gelen yağışlı sistem etkisini artıracak. Pazartesi günü itibarıyla Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege genelinde yağışlarla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20-24 Kasım tarihleri için beklenen hava durumu tahmini haritasını paylaştı. Hava sıcaklığının bu hafta mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde devam etmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerine kadar düşeceği bekleniyor.

Sağanak yağış ve soğuk hava kapıda! Meteoroloji gün vererek uyardı

20 Kasım Perşembe günü, Kırklareli, Edirne, aydın ve Muğla da yerel yağışlar beklenirken hava sıcaklıkları İstanbul'da en yüksek 20 derece, İzmir'de 23 derece ve Ankara'da 17 derecelerde görülecek

21 Kasım Cuma günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklıklar İstanbul'da 20, İzmir'de 25, Ankara'da 18 dereceler görülecek.

22 Kasım Cumartesi günü de ülke genelinde yağış görülmeyecek. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 3-4 derece yüksek seyredecek.

23 Kasım Pazar günü sağanak yağışlar kuzey bölgelerde ülkeye giriş yapacak. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarında da 1-2 derecelik düşme yaşanacak.

24 Kasım Pazartesi günü kuzey bölgelerde başlayan yağışlar Marmara Bölgesi, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege Anadolu'da yağışlar etkili olacak.

SERKAN PULLUK

