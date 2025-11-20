2026’da ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’na Trabzonspor açısından farklı bakış var. Sebebi de genç Fırtınalar açısından vitrin özelliği.

Bordo mavili formayı giyen 19 yaşındaki yıldızı Chirst Inao Oulai, Fildişi Sahili ile 23 yaşındaki Wagner Pina da Yeşil Burun Adaları ile dev organizasyonda boy gösterecek.

İKİ İSİM PLAY-OFF’TA

İki ismin ise durumu belirsiz. Oleksandr Zubkov, 2-0’lık İzlanda maçında gol atarak ülkesini play-off’a taşıdı. Mustafa Eskihellaç da sonradan da olsa A Millî Takıma çağrılıp İspanya maçının son anlarında sahne aldı iyi bir görüntü sergiledi. Bu iki oyuncunun durumu play-off maçlarının sonucuna göre belli olacak. Özetle Fırtına’da beklenti büyük.

YARDIMSEVER OULAİ

Trabzonspor’un Fildişi Sahili vatandaşı orta saha oyuncusu Christ Oulai, doğup büyüdüğü Yopougon bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere 100 torba pirinç ve 100 kutu yağ yardımında bulundu.

