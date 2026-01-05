Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump görüşmesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünü işaret ederek ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yapacağını duyurmuştu. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum ile beraber Venezuela'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'la pazartesi günü bir görüşme yapacağını ifade etmişti.
Maduro ve eşi ABD'de bugün mahkemeye çıkacak
Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyriyle ilgili 2026 öngörülerinin sorulması üzerine şunları söylemişti:
"Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski ile gerekse bu konuda Trump ile Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump ile de yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız."
Erdoğan-Trump görüşmesinde ABD'nin Venezuela operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD'ye kaçırılmasının da ele alınması bekleniyor.