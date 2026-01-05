Türkiye Gazetesi
Maduro ve eşi ABD'de bugün mahkemeye çıkacak
ABD'de gözaltında tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, bugün Federal Mahkeme'de hakim karşısına çıkacak.
ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini düzenlediği operasyonla kaçırarak New York'ta gözaltına aldı ve narkoterörizm suçlamasıyla mahkemeye çıkaracak.
- ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i operasyonla kaçırarak New York'ta gözaltına aldı.
- Maduro ve Flores, bugün Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargı önüne çıkarılacak.
- Maduro, narkoterörizm, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı silah bulundurmakla suçlanıyor.
ABD hükümeti, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmıştı. Maduro ve Flores'i taşıyan uçak, New York kentinin kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne inmiş, Maduro burada DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanları tarafundan gözaltına alınmıştı.
MADURO'NUN İLK SÖZLERİ
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, New York'ta Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne getirildiğinde ilk sözleri "Merhaba, iyi seneler" olmuştu.
MAHKEMEYE ÇIKARILACAKLAR
Maduro ve eşi Flores'in bugün Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargı önüne çıkarılacağı belirtildi.
MADURO NE İLE SUÇLANIYOR?
Maduro, narkoterörizm, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma ile suçlanıyor.
