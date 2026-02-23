Şanlıurfa’nın kaçak kullanımı 13 ilin yıllık elektriğine denk
Son dönemde kaçak elektriğe ilişkin ortaya çıkan çarpıcı veriler, kayıp-kaçak problemini yeniden gündeme taşıdı.
- Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, kaçak elektrikle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
- Kaçak elektrik kullanan abonelere ağır yaptırımlar uygulanmakta ve fatura tutarları özel katsayılarla hesaplanmaktadır.
- Sayaçtan geçirilmeyen elektrik tüketimleri için sahada tespit yapılması zorunludur.
- Kayıp-kaçak oranı %30'un üzerinde olan bölgelerde, sayaçlar mevzuattaki yerden farklı bir yere tesis edilebilecek.
Cemal Emre Kurt / ANKARA - Geçtiğimiz ay Şanlıurfa’da kaçak elektrik kullanılarak kripto para üretildiği ortaya çıkarken şehirdeki kaçak tüketimin 13 ilin toplam yıllık elektrik tüketimine denk olduğu açıklanmıştı.
Milletvekillerinin konuyla ilgili soru önergelerini cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kaçak elektrikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.
Kaçak elektrik kullanan abonelere yönelik yaptırımların ağır olduğunu dile getiren Bayraktar, “EPDK tarafından belirlenen tarifeler ile son kaynak tedarik tarifesinin belirli katsayılar ile çarpılmış halleri, kaçak elektrik tüketim fatura tutarlarının hesaplanmasında kullanılıyor” dedi.
Ayrı bir hat çekip dağıtım sistemine müdahale ederek sayaçtan geçirilmeksizin elektrik enerjisi tüketilen bazı kullanım yerleri için mutlaka sahada tespit yapılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Teknik ve teknik olmayan kayıp oranı yüzde 30’un üzerinde olan il ve ilçelerde, ilgili dağıtım şirketi tarafından kayıp-kaçak ile mücadelede elektrik sayaçlarının tesisi için mevzuattaki yerden farklı bir yer belirlenebilir” diye konuştu.