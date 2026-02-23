Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde, aralarında yolcu otobüsleri ve tırların da bulunduğu 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 4'ü ağır 13 kişi yaralandı. Faciadan kurtulan bir tır sürücüsü yaşananları "Bende orta şeride yöneldiğimde gelen vurdu, giden vurdu. Önce otobüs arkasında da diğer araçlar vurdu" sözleriyle anlattı.

Erenler ilçesi Alancuma mevkiinde, otoyolun Ankara yönünde meydana gelen kazada iddiaya göre köprü altında yakılan lastiklerden yükselen yoğun siyah duman yola yayıldı. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesi kazaya davetiye çıkarırken, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Ankara yönünde seyir halinde olan sürücüler, duman sebebiyle önlerini görmekte zorlandı. Zincirleme kazaya yolcu otobüsleri, minibüsler ve otomobillerin de aralarında bulunduğu toplam 16 araç karıştı.

ANİ FREN FELAKETİ GETİRDİ

Görüşün aniden azalmasıyla birlikte bazı sürücüler ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen araçların da duramaması neticesine peş peşe çarpışmalar yaşandı. Otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Meydana gelen kaza yeri havadan da görüntülendi.

"GELEN VURDU, GİDEN VURDU"

Kazaya karışan araçlar olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ilerideki dinlenme tesisine çekildi. Burada ekiplerince yapılan son kontroller sonrasında bazı araçlar otoparka çekilirken kazaya karışan tırın sürücüsü Mehmet Ali Mutlu yaşadığı faciayı anlattı.

Tırında gıda maddesi taşıyan ve Düzce'ye seyir halinde olan Mutlu, tesiste mola vereceğini belirterek, "Seyir halindeyken bir aracın dörtlüleri yanıyordu durduk. Orta şeritteki araçlar ilerlemeye başladı ve duman ortaya çıktı.

Bende orta şeride yöneldiğimde gelen vurdu, giden vurdu. Önce otobüs arkasında da diğer araçlar vurdu. Ben kimseye vurmadım. Tırda gıda maddesi vardı ve Düzce'ye gidiyordum. Tesiste mola verip yatacaktım ama yatamadım" dedi.

