Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından her yıl ramazan ayının ilk haftasında düzenlenen Geleneksel İftar Programı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir ve 2 bini aşkın MÜSİAD üyesinin katılımıyla derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk sanayisinin ‘enler’ ligi sıralamalarında bazı ürünlerde 5’lerde, bazı ürünlerde 10’larda yer alan bir güce ulaştığını ifade ederek, Avrupa’da çelikte birinci sırada, dünyada müteahhitlikte ikinci sırada, dünyada turizmde dördüncü sırada olunduğunu hatırlattı.

Bolat, Türkiye’ye 1,6 milyon sağlık turistinin geldiğini aktararak “23 yılda 285 milyar dolarlık uluslararası yatırım Türkiye’ye geldi. 88 bin uluslararası şirket, Türkiye ekonomisinin gücüne inanarak burada iş yapmak için Türkiye’ye geldi” dedi. Türk savunma sanayisinin dünyada ilk 10’a girdiğini ve geçen yılı 10 milyar dolarlık ihracatla kapattığını hatırlatan Bolat, “Türk sanayi ürünleri, savunma sanayii ürünleri, Türk inşaat sektörü, Türk turizmi, Türk gıda ürünleri kalitesiyle dünyada büyük bir itibar vesilesidir. Türk filmleri de her gün dünyada 800 milyon kişi tarafından seyrediliyor. Türkiye açısından önemli bir yumuşak güç oluşturuyor. Turizme, gastronomiye, ihracatımıza da katkısı oluyor” diye konuştu.

Bilal Erdoğan da konuşmasında MÜSİAD’ın 35 yıla yaklaşan kurumsal geçmişiyle Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal dönüşümüne eşlik eden çok kıymetli bir sivil toplum yapısı olduğunu vurguladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise Türkiye’nin içinden geçtiği küresel ve bölgesel dönüşüm sürecinden güçlü liderlik, kararlılık ve zihinsel dayanıklılığın verdiği güç ile ilerlediğini belirterek, MÜSİAD camiasının her dönemde üretim, istihdam ve ihracat odaklı katkılarıyla bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.



