Sakarya, dün gece saatlerindeki iki ayrı aile faciasıyla sarsıldı. Arifiye'de 54 yaşındaki bir şahıs tartıştığı eşini vurduktan sonra canına kıyarken, Erenler ilçesinde ise bir ağabey, öz kardeşini pompalı tüfekle hayattan kopardı. Her iki olayda toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

Arifbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda Recep Kurtboz (54), eşi Nurcan G. (49) ile girdiği tartışma sonrası silahına sarıldı.

Eşini başından vuran Kurtboz, aynı silahla kendini de vurdu. Hastaneye kaldırılan karı-koca, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ERENLER’DE KARDEŞ KURŞUNU

Küpçüler Mahallesi’nde ise M.A. ile 30 yaşındaki kardeşi Yakup Acar arasındaki tartışma kanlı bitti. Ağabey M.A., pompalı tüfekle kardeşini ağır yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Yakup Acar hayatını kaybederken, cinayet zanlısı ağabey polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

