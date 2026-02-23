Meksika'da kartel lideri El Mencho'nun öldürülmesiyle 'iç savaş' çıktı. Ülkede mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Olaylar 7-8 eyalete yayıldı. Olaylar yatışacak gibi değil, aksine yeni başlıyor" derken kartelin içindeki liderlik savaşına da dikkat çekti.

Meksika ordusunun Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde gerçekleştirdiği operasyonla, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera öldürüldü. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu El Mencho’nun ölümü, ülkede beklenen şiddet dalgasını tetikledi.

Ülkede mahsur kalan Gazeteci Cüneyt Özdemir, katıldığı canlı yayında bölgedeki kaosu ve operasyonun perde arkasını değerlendirdi.

Özdemir, bu gelişmenin sıradan bir çatışma olmadığını, geniş çaplı bir krize dönüştüğünü şu sözlerle aktardı:

ASILSIZ İDDİALARA DİKKAT ÇEKTİ

"Sabah saatlerinde dağlık bir bölgede ‘yeni nesil kartel’ lideri ABD destekli bir operasyonla öldürüldü ve bu durum ülke genelinde büyük bir krizi tetikledi.

Arabalar yakılıyor, lastikler ateşe veriliyor, ulaşım durdu, havalimanları kapandı. Silahlı baskın, esir alınan Amerikalılar gibi pek çok iddia dolaşıyor ancak çoğu doğrulanmıyor.

"OLAYLAR 8 EYALETE YAYILDI"

Yaşananlar yalnızca tek bir şehirle sınırlı değil, olaylar Meksika’da yaklaşık 7-8 eyalete yayıldı ve ülkenin önemli bir bölümünü etkiliyor. Bu tür büyük operasyonlardan sonra karteller dağılmamak için güç gösterisi yapar. Olaylar yatışacak gibi değil, aksine yeni başlıyor."

KARTEL İÇİNDEKİ LİDERLİK SAVAŞI

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kartelin içindeki liderlik savaşına da dikkat çekti:

Sinaloa adını sanırım Narcos dizilerinden duymuşsunuzdur. Meşhur 2017'de yakalanıp ABD'ye götürülen El Chapo'nun lideri olduğu kartel.

2024 yılından bu yana bir liderlik savaşı var.

Sadece geçen yıl 2000 ölü, 2900 kayıp olmuş. Şimdi bile bu yeni nesil Kartel'de (CJNG) liderlik kavgası başladı bile. Yani Meksika'da bir devletle savaş var bir de Kartel içi fraksiyon veya liderlik savaşları var.

