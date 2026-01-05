Türkiye, 225 km hıza çıkacak, 577 yolcu kapasiteli hızlı tren setini yaptı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu “İlk trenimizi bu yıl raylara indirip testleri başlatacağız. 2026-2028 yıllarında biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip olacak Millî Elektrikli Hızlı Tren Seti hakkında konuştu. Uraloğlu, ilk üretilen trende sona yaklaştıklarını belirterek “2026 içerisinde ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini başlatacağız” dedi.

577 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK

Uraloğlu, trenin iç donatısında sona yaklaştıklarını ve ince işlerini yaptıklarını belirterek “Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak Millî Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz toplam 577 yolcu kapasiteli olacak” diye konuştu.

Uraloğlu, seti oluşturan araçların; yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını söyledi.

Bu sene raya iniyor! Millî elektrikli hızlı tren hazır

Trende Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçları için otomatlar ve mutfak bölümü olacağını söyleyen Uraloğlu “Engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ilk setin üretiminde yüzde 90 fiziki ilerlemeye ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu: Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında biri prototip olmak üzere toplam 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda YHT hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar millî trenlerimizi de üretmiş olacağız.

