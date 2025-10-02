Bitcoin 1,5 ayın zirvesinde! Ekim ayı performansına dikkat

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Geçen ay %5,35 primle 114 bin dolardan kapanış yapan BTC fiyatı, ekime de hızlı bir başlangıç yaptı.

BTC fiyatı dün %4,04 yükselerek 118 bin 670 dolardan kapanış yaptı. Bugün ise en yüksek 119 bin 500 doları gören BTC, böylece son 1,5 ayın en yüksek seviyelerine de ulaşmış oldu. TSİ 07:00 itibarıyla fiyatlarda 118 bin 800 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

ABD’de “hükümetin kapanması” piyasalarda belirsizliği artırırken, istihdam ve imalat sanayisinden gelen son verilerin de beklenti altında kalarak zayıf bir görünüme işaret etmesi; piyasalarda, FED’den faiz indirimi beklentisini “neredeyse kesin bir öngörüye” dönüştürdü. Bu gelişmeler kripto varlıklarda da alımı destekledi.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada Bitcoin’de bu haftanın ilk 3 işlem gününde dikkat çeken para girişi yaşanıyor. ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla BTC’ye, 29 Eylül-1 Ekim işlemlerinde 1,21 milyar dolarlık para girişi gözlemlendi. Bu girişler, kurumsal talebin yeniden arttığının da bir göstergesi oldu.

EKİM AYI PERFORMANSLARI

Bu arada bazı kripto analistleri, Bitcoin’de 2019 yılından bu yana ekim aylarında gerçekleşen yüksek primlere dikkat çekerek, bu yıl da benzer bir performansın yaşanıp yaşanmayacağını da sorguluyor.

Verilere göre BTC’de son 6 yılda ekim ayı performansları şöyle gerçekleşti: