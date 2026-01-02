Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partiler ile partilerin üye sayılarına ilişkin kayıtları güncelleyerek ilan etti. Verilere göre AK Parti 11 milyon 543 bin 301 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan rakamların ardından paylaştığı mesajda "Milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum" sözlerini kullanarak parti teşkilatını tebrik etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre, 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan verilerin ardından paylaştığı mesajla parti teşkilatını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu sözlere yer verdi:

AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık.

AK Parti’nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum.

Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır.

Türkiye’nin güçlü bir AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır.

İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.

