Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. “Rüşvet” başta olmak üzere birçok suçlamayla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köşkeroğlu baklavanın sahibi Süleyman Köşkeroğlu ile Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi’nde görev yapan bazı kamu görevlileri ile bağlantılı şüpheliler hakkında “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

FİSON VE KÖŞKEROĞLU HAKKINDA KARAR

Bu kapsamda gözaltına alınan Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ile Köşkeroğlu baklavanın sahibi iş insanı Süleyman Köşkeroğlu, polis eşliğinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan iki şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimliğe sunulan sevk yazısında, Cengiz Fison’un Bilgehan Yağcı ile İbrahim Amedi arasında gerçekleştiği iddia edilen rüşvet eylemine aracılık ettiği belirtildi. Ayrıca Fison ve Köşkeroğlu’nun “rüşvet verme” suçunu işlediklerine dair kuvvetli şüphe bulunduğu ve tutuklama koşullarının oluştuğu ifade edildi.

Öte yandan savcılık, aynı soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Kaan Yürür için adli kontrol uygulanmasını talep etti.

İKİ İSİM TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, Süleyman Köşkeroğlu ile Cengiz Fison’un tutuklanmasına, Mehmet Kaan Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası