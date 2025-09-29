Bitcoin’de dikkat çeken yükseliş: 4 haftanın dibinden döndü

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen haftayı sert düşüşle tamamlayan kripto varlıklarda, hafta sonu işlemlerinde yükselişler yaşandı. Cuma günü 109 bin 700 dolardan kapanış yapan Bitcoin fiyatı, pazar günü %2,30 primle 112 bin 200 dolara yükseldi. Haftanın ilk işlemlerinde de BTC fiyatında 111 bin 800 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan yükselişe karşılık, geçen hafta kripto varlıklarda önemli değer kayıplar yaşanmıştı. Bitcoin geçen hafta %-5,18 gerilerken, ABD’li ETF’ler kanalıyla 900 milyon dolarlık para çıkışı dikkat çekmişti.

Ethereum da geçen hafta %-9,8 gibi ciddi oranda gerilemiş, ETH’ta da 825 milyon dolarlık para çıkışı gözlemlenmişti.

Kripto varlıklarda son günlerde kurumsal talepte yaşanan düşüş de fiyatlarda zayıf seyri destekledi.

KURUMSAL TALEP ZAYIFLADI

Bu hafta ABD’de açılanacak istihdam verileri kripto varlıklar tarafından da yakından takip ediliyor. FED’in para politikası için kritik olan ABD tarım dışı istihdam verisi, yılın ilk aylarında 100 bin civarında artışlar gösteriyordu. Ancak geçen ay 22 bin kişiye kadar düşen aylık artışın, eylül de 39 bin kişi ile zayıf seyretmesi bekleniyor.

FED BEKLENTİLERİ KRİTİK

Cuma günü gelecek eylül verisinin de istihdam piyasasında zayıflığa işaret etmesi halinde FED’den “daha gevşek para politikası” beklentisi ağırlık kazanacak. Piyasalarda risk iştahını da destekleyecek bu gelişmenin, kripto varlıklara da olumlu yansıyabileceği aktarılıyor.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler kısa vadede 110 bin 800 doların destek ve 112 bin 200 doların da direnç olarak öne çıktığını belirterek, “Direnç seviyesinin aşılması halinde 50 ve 100 günlük ortalamanın da kesişme noktası olarak öne çıkan 13 bin 700 dolar seviyesi, bir sonraki direnç olarak kendini gösteriyor” görüşünü savunuyor.