Altın yeni haftaya da rekorla başladı: Ons ve gram yeni zirvesinde...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında rekor serisi yeni haftaya da taşındı. Geçen hafta 5.057 TL ile zirve yapan ve cuma gününü 5.028 TL’den tamamlayan gram altın fiyatı, bugün 5.077 TL ile yeni rekor seviyesini gördü.

TSİ 07:00’de gram altında 5.072 TL’ye yakın denge arayışı sürerken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 5.240 TL ve çeyrek altın fiyatı 8.555 TL’ye yöneldi.

ONSTAN DESTEK BULUYOR

Küresel piyasalarda ons fiyatında yaşanan yükseliş gram atını desteklemeye devam ediyor. Ons da bugün 3.799 dolarla yeni rekorunu gördü. TSİ 07:00 itibarıyla ons fiyatında da işlemler 3.795 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

Dolar endeksi ve ABD 2 yıllık tahvil getirilerinde hafta başında gözlemlenen düşüş, ons fiyatına destek oluyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarını destekleyen son gelişmelere bakıldığında;

-ABD yönetiminin, geçen hafta ilaçlar başta olmak üzere birçok alanda yeni gümrük tarifeleri açıklaması “kısıtlayıcı ticaret politikası” endişelerini yeniden alevlendirdi.

-Rusya, hafta sonu Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine yüzlerce insansız hava aracı ve füzelerle saldırarak, savaşın başladığı tarihten bu yana en uzun süreli ataklarından birini gerçekleştirdi.

-ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni borçlanma beklentisi, hükümet faaliyetleri için kapanma riski, FED'in özerkliğine yönelik tartışmalar ve bunların dolara güveni sarsabileceği yönündeki endişeler de altın fiyatlarını destekledi.

DİKKATLER ABD İSTİHDAMINDA

Değerli metal piyasalarında haftalardır FED’den gelecek faiz indirimleri fiyatlanırken, ekim ve aralık toplantılarında 2 indirim beklentisi devam ediyor.

Bu hafta FED’in dikkatle talip ettiği tarım dışı istihdam verileri de gelecek. Cuma günü açıklanacak eylül verisinin 39 bin kişilik artışa işaret etmesi bekleniyor. Beklenti dahilinde ya da daha düşük gelebilecek bir rakamın, istihdam piyasasında zayıflığı işaret edeceği, FED’den gevşeme beklentisinin artacağı ve bunun da altın fiyatlarına destek olabileceği aktarılıyor.

Ons fiyatında kısa vadede 3.720 doların destek 3.860 doların ise direnç öne çıkabileceği ifade ediliyor.