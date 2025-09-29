Fiyatlar katlandı, kuru yemiş lüks oldu! Antep fıstığı 1.700, fındık 900 TL

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Kuru yemiş fiyatlarındaki artış, vatandaşın alım gücünü zorluyor. Misafirliklerin vazgeçilmezi fındık, fıstık, ceviz ve badem artık lüks hâle geldi. Antep fıstığı 1.700 TL, fındık 900 TL, yerli ceviz 1.000 TL, badem 1.100 liraya satılıyor.

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, döviz kuru ve kura bağlı maliyetler ile komisyoncuların fiyatları yükselttiğini söyledi. Sevimli, kuru yemiş sektöründe problemler bulunduğunu belirterek “Eskiden vatandaşlar özellikle leblebi, çekirdek, fındık, karışık kuru yemiş alırdı. Fakat kuru yemiş şu anda lüks oldu. Vatandaş evine sadece temel gıda maddelerini alabiliyor. Biz de alamıyoruz. Mesela ben de eskiden misafirliğe giderken elim boş gitmez, yanımda hediye olarak kuru yemiş götürürdüm. Şu anda götüremiyorum. Fiyatların daha da yükselmesini bekliyorum” dedi.

"YABANCIYA MUHTAÇ KALDIK"

Fiyat istikrarının sağlanması için yapılması gerekenleri dile getiren Sevimli, şöyle konuştu: