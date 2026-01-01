Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un Türkiye’ye yaptığı ziyaret ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi İsrail basınında geniş yer buldu. HM News “Türkiye, Afrika Boynuzu’nda söz sahibi olmaya devam etmek istiyor” diye yazdı...

İsrail’in Somaliland’ı tanımasına dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye devam ederken Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un Türkiye’ye yaptığı ziyaret ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, İsrail basınında gündem oldu.

>> HM News “Erdoğan, İsrail’in kararını ‘yasa dışı ve kabul edilemez’ olarak tanımladı” başlıklı haberinde “Ankara, Somali ile kapsamlı bağlar sürdürüyor ve Afrika Boynuzu’nda söz sahibi olmayı korumak istiyor” denildi.

>> Bhol “Somaliland’ın tanınmasının ardından Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile birlikte” başlıklı haberinde “Türkiye Cumhurbaşkanı, Somali Cumhurbaşkanı’nı İstanbul’da acil görüşmeler için ağırladı ve İsrail’i bölgesel istikrarı baltalamakla suçlayarak sert eleştirilerde bulundu. Aynı zamanda Türkiye’nin Somali’ye askerî ve ekonomik desteğini vurguladı” ifadelerini kullandı.

>> Maariv “Somaliland Fırtınası” başlıklı haberinde iki liderin görüşmesini ele alarak farklı bir noktaya dikkat çekti ve “Diplomatik gerilimlere ek olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirileceğini duyurdu. Son imzalanan anlaşmalar kapsamında Türkiye’nin Somali’de bir uzay limanı kurmayı planladığını söyledi. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin enerji filosuna iki yeni derin deniz sondaj gemisi eklediğini ve 2026 yılında Somali’de sondaj çalışmalarına başlamayı planladığını açıkladı. Bu adımla Türkiye, Afrika Boynuzu’nda İsrail’in önündeki en büyük engellerden biri olacak” dedi.

>> Ynet “Erdoğan, Türkiye’nin Somali ile bağlarını derinleştirdiği bir dönemde bu adımın Afrika Boynuzu’nu istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu” diye yazdı.



