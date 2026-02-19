Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nöbet usulü çalışan sağlık personeli için hastane kampüslerine “gece kreşleri” açılacağını açıkladı.

ESMA ALTIN / ANKARA - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nöbet usulü çalışanlar için hastane kampüslerine “gece kreşleri” açılacağını açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığına hastane arazinde anaokulu kurma imkanı verildiğini söyleyen Memişoğlu, “Yeni yapılacak hastaneleri de kreş olacak şekilde planlıyoruz” dedi.

2025’te 1 milyon 760 bin ücretsiz HPV taraması yapıldığını aktaran Memişoğlu, Türkiye’deki HPV genotipinin araştırılacağını belirterek, “ABD ile Türkiye’deki popülasyon farklı olabilir. HPV ile ilgili bu konuda kurulan bilimsel kurul ne derse onu yapacağız. Virüsün tipine, kanser yapma ihtimaline göre karar verilecek” diye konuştu. Normal Doğum Eylem Planı ile tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarında ülkemiz tarihinde ilk defa yüzde 12,3’lük düşüş sağlandığını ifade eden Memişoğlu, “‘Her Gebeye Ebe’ modeliyle 2025’in son altı ayında 415 binin üzerinde gebemize bire bir danışmanlık sunduk. Sezaryene karşı değilim yeter ki tıbbi endikasyon olsun. Ben de sezaryen doğumluyum. Anneye son 12 haftada ebe tahsis ediyoruz” dedi.

“Misafir Anne Uygulaması” hakkında bilgi veren Memişoğlu, “7 bin 717 gebemizi güvenli ortamlarda ağırlayarak risklerin önüne geçtik. Son bir yılda 1 milyon 38 bin 484 anne adayını izledik. Doğum Sonu Bakım Programı kapsamında 925 bin 946 vatandaşımıza lohusalık döneminde destek verdik. Gebe okullarımız ile 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dâhil ettik. Yüksek Riskli Gebe İzlem Sistemi ile riskli gruptaki vatandaşlarımıza ilgili branşlarda randevu önceliği sağlıyoruz” dedi.

