ABD basını, Washington yönetiminin Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerini iki ay içinde tamamen çekmeye hazırlandığını yazdı. İddiaya göre çekilme süreci tamamlanırsa, ABD’nin 10 yıla yaklaşan askeri varlığı sona erecek.

ABD ordusunun Suriye’de kalan yaklaşık bin askerini iki ay içinde geri çekmeyi planladığı öne sürüldü.

Wall Street Journal’ın üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pentagon, sahadaki askeri varlığın tamamen sonlandırılması için hazırlık yapıyor. Haberde, çekilme sürecinin tamamlanması halinde ABD’nin yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye’deki askeri varlığının sona ereceği belirtildi.

"ASKERİ VARLIĞA ARTIK GEREK YOK"

İki ABD’li yetkili, ordunun Suriye, Ürdün ve Irak sınırında bulunan stratejik Tenef garnizonundan ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Şedadi Hava Üssü’nden çekilme işlemlerini tamamladığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca, Donald Trump yönetiminin, DEAŞ’la mücadelede ABD’nin sahadaki ortağı olarak görülen YPG’nin “neredeyse tamamen dağılması” nedeniyle Suriye’de askeri varlığın artık gerekli olmadığı değerlendirmesini yaptığını aktardı.

Öte yandan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha önce yaptığı açıklamada DEAŞ’la mücadele görevlerinin büyük ölçüde tamamlandığını, Suriye’deki üs sayısının 8’den 3’e düşürüldüğünü ve bunun ilerleyen süreçte 1’e indirilebileceğini söylemişti.

Washington yönetiminin yeni dönemde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimiyle daha yakın diplomatik temas kurmayı planladığı da iddialar arasında yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası