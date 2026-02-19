Gıda ve içecek zincirlerini bünyesinde bulunan Dinçerler Group, içecek ve gıda sektörüne yatırımlarını artırıyor. Grup, mevcut markalarıyla birlikte 3 yıl içerisinde 6 farklı markaya 100 milyon dolar yatırım yaparak 1.000 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - Türkiye’de 50’den fazla şehirde 240 şubeye ulaşan Gloria Jean’s Coffees markanın küresel ağındaki en büyük oyuncu konumuna bulunuyor. 2025 yılında ulaştığı 36 milyon bardaklık satış hacmiyle pazardaki konumunu güçlendiren marka benzer bir başarıyı Magnolia Bakery ile New York’a taşıdı. Magnolia Bakery ile 2027’de 20 mağazaya ulaşmayı hedefleyen Dinçerler, kahve kültürünü sokağa taşıyan SuperCoffi ile de ilk şubesini Berlin’de hizmete açtı.

Dinçerler, SuperCoffi ile Londra’nın ardından üç yıl içinde Avrupa genelinde 50 şubeye ulaşmayı planlıyor. Son üç yılda üretim, lojistik ve teknolojiye de 25 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Dinçerler Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Dinçerler “3 bin tonluk kapasite ile Gloria Jean’s’in dünya genelindeki 25 ülkesinin kahve tedarikini doğrudan sağlıyoruz. Bu üretim gücünü 1.500 metrekarelik son teknoloji merkezi mutfağı ve lojistik ağıyla destekliyoruz. Ayrıca BlueBean ile e-Ticaret satışlarına başlıyoruz. Yüzde 100 Arabica çekirdekleriyle nitelikli kahve deneyimini dijital kanallar ve küresel pazar yerleri üzerinden doğrudan evlere ve işletmelere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

6 MARKALI EKOSİSTEM

Mehmet Dinçerler “Önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 100 milyon dolar yatırım yapmayı ve bu süreçte fast food sektörüne de girerek tüketicileri yeni nesil bir deneyimle tanıştırmayı hedefliyoruz. 2029 vizyonumuz doğrultusunda tüm operasyonumuzda toplam 1.000 mağazaya ve en az 6 güçlü markaya sahip dev bir ekosistem olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



