MHP düzenlemeyi Meclis’e sundu: Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, şehit ailelerine verilen aylıkların alt sınırının iki asgari ücret seviyesine yükseltilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
- Gazilere yönelik taşıt alımında ÖTV istisnası yedi yılda bir uygulanacak şekilde genişletiliyor.
- Şehit ve gazi çocuklarına kamu iş yerlerinde toplam işçi sayısının yüzde biri oranında ek istihdam kontenjanı ayrılıyor.
- Vazife malullerinin yeniden çalışması halinde aylıklarının kesilmemesi yönünde düzenleme yapılıyor.
HABER MERKEZİ / ANKARA - Teklifin gerekçesinde; şehit yakınları ve gazilerin sosyal güvenlik ve istihdam alanında karşılaştıkları farklı uygulamaların giderilmesi ve toplumsal adaletin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Teklifte, taşıt alımında uygulanan ÖTV istisnasının gazileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve yedi yılda bir uygulanması öngörülüyor.
Öztürk’ün teklifinde şehit ve gazi çocuklarının kamu iş yerlerinde işçi statüsünde istihdamına yönelik ilave bir kontenjan düzenlemesi de yapılıyor.
Teklifte, kamudaki toplam işçi sayısının yüzde biri oranında şehit ve gazi çocuklarına kontenjan ayrılması talep ediliyor.
Vazife malullerinin yeniden çalışması hâlinde aylıklarının kesilmemesi yönünde düzenleme de yapılıyor.