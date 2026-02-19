İhlas Vakfı, Ramazan ayında da yurt içi ve yurt dışında yardım faaliyetlerine devam edecek. Vakıf, Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, Hindistan, Somali, Çad ve Uganda’da da ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuracak.

Kurulduğu 1975 yılından beri milletimize hizmeti şiar edinen İhlâs Vakfı, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çalışmalar kapsamında iftar, fitre, oruç fidyesi ve zekât yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine destek sağlandığını kaydetti.

İhlâs Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın

İFTAR BEDELİ 200 TL

İftar organizasyonlarına ilişkin bilgi veren Aydın, “Yurt içi ve yurt dışı iftar bedelini 200 TL olarak belirledik. Asya’da ve Afrika’da iftar programları düzenliyoruz. Asya’da Afganistan ve Hindistan’da, Afrika’da ise Somali, Çad ve Uganda’da iftarlar veriyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıp gönül sofraları kuruyoruz. Hayırseverlerimiz istedikleri kadar iftar yardımı yapabilir’’ dedi.

Zekât, fitre ve oruç fidyesine ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın, “Henüz zekâtını vermemiş olan vatandaşlarımızın ramazan ayında zekâtlarını vermeleri hayırlı olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

İhlas Vakfı iftar sofralarını Afrika ve Asya’da kuruyor

VEKÂLET ŞARTTIR

Fitre ve oruç fidyesi kavramlarına ilişkin de bilgi veren Aydın, “Fitre yardımı yapılırken vekâlet verilmesi gerekir. Vakfımıza ulaşan hayırseverler vekâlet vererek fitrelerini bağışlayabilir. Bir aylık oruç fidyesi için 1 gram altın bedelini vakfımıza yatıran hayırseverlerin fidye bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Fidye için de vekâlet verilmesi şarttır” dedi.

