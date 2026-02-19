Küresel ekonomide borç yükü OECD ortalamasında yüzde 110’u aşarken Türkiye, yüzde 24,6’lık kamu borç oranı ve 641 tonluk altın rezerviyle pozitif ayrışıyor. Japonya, ABD ve Fransa yüksek borç yüküyle zorlanırken, Türkiye güvenli liman olarak öne çıkıyor.

Küresel ekonomide borç yükü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasında yüzde 110’u aşarken Türkiye yüzde 24,6’lık kamu borç oranı ve 641 tonluk altın rezerviyle pozitif ayrışıyor. Başta Japonya, Çin, İtalya, ABD ve Fransa olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomi devasa borç yükleri altında çıkış yolu ararken Türkiye’nin kamu borç stokunun GSYH’ye oranı yüzde 24,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, yüzde 60 olan Maastricht Kriterleri ve OECD ortalamasının oldukça altında kalmasıyla dikkati çekiyor.

OECD verilerine göre, gelişmiş ekonomilerde kamu borcunun GSYH’ye oranı ortalama yüzde 110 seviyesini aşmış durumda. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşlanan nüfus, artan sosyal harcamalar, artan savunma harcamaları ve yüksek faiz ortamı borç yükünü sürdürülemez bir noktaya taşıdı. Japonya yüzde 237’ye ulaşan borç oranıyla listenin başında yer alıyor. 2026 bütçesinde faiz ödemelerinin 31 trilyon yeni aşması ülke ekonomisini kırılgan bir sürece soktu.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de kamu borcu GSYH’nin yüzde 124’üne ulaşırken; Kanada yüzde 113, Fransa yüzde 111,7 ve İtalya yüzde 137,8 ile kritik sınırların üzerinde seyrediyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkesi olan ABD, 8 bin 133,5 tonluk stokuyla listenin başında yer alıyor. ABD’nin toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 79’u altından oluşuyor. Almanya 3 bin 350 ton ile ikinci, İtalya 2 bin 451 ton ile üçüncü ve Fransa 2 bin 437 ton ile dördüncü sırada. Türkiye ise stratejik alımlarla 641,3 ton altın rezerviyle Japonya ve Hindistan’ın ardından 10’uncu sırada yer aldı.

SON 5 YILDA EN HIZLI ALTIN BİRİKTİREN ÜLKEYİZ

Altın rezervlerinde Türkiye, son 5 yılda OECD ülkeleri arasında en hızlı birikimi gerçekleştirdi. Değer olarak, TCMB’nin resmî altın rezervleri Ocak 2026 itibarıyla 134 milyar dolar bandına yaklaşırken, toplam brüt rezervler 200 milyar dolar eşiğini aştı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, son yaptığı açıklamada hanehalkının elinde tahmin edilen “yastıkaltı” altın varlığının ise 600 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtmişti. Altın fiyatlarındaki artış, son bir yılda bu varlıklar üzerinden yaklaşık 200 milyar dolarlık devasa bir servet etkisi oluşturdu. Öte yandan, OECD tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,6, 2026 yılında ise yüzde 3,4 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu tahminler, Türkiye’yi OECD genelinde en hızlı büyüyen ilk dört ülke arasına yerleştiriyor.

