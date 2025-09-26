Borsa haftayı düşüşle tamamlarken gram altından son dakika rekoru geldi!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kalıyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 11.151 puandan kapanış yaptı. Böylece borsada haftalık değer kaybı %-1,27 olarak gerçekleşti.

Hafta içinde en yüksek 11.540 puanı test eden endeks, kâr satışları ile yönünü aşağı çevirdi. Endeks, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 11.250’nin altında da kapanış yaparak negatif sinyal verdi. Analistler, 11.000’in hem teknik hem psikolojik olarak önemli bir destek olduğunu belirterek, gelecek hafta açıklanacak eylül enflasyonun odak noktasında olduğunu vurguluyor.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ OLUMLU

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; ABD ile Türkiye arasında devlet başkanları düzeyinde gerçekleşen görüşmenin olumlu olduğu belirtildi ancak bazı iç gelişmelere dikkat çekilerek, piyasaların, bunların baskısını hissedebileceği aktarıldı.

ENFLASYONA DİKKAT!

Enflasyondaki yüksek seyrin sürdüğüne dikkat çeken Trive Yatırım “Özellikle aylık enflasyonun son iki ayda yüzde 2 seviyesinin üzerine yerleşmesi önemli. Eylül enflasyon verisinin de okulların açılma dönemi olması nedeni ile hizmet kalemleri öncülüğünde yüksek gelmesi bekleniyor. Bu durum, doğal olarak TCMB’nin faiz indirimi adımlarının gücünü etkileyebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

SİYASİ BELİRSİZLİK

Mahkemenin, CHP İstanbul İl yönetimi hakkındaki tedbir kararının devamına hükmettiği de hatırlatılan analizde, “CHP’nin itirazı mahkeme tarafında reddedildi. Siyasi belirsizlik sürüyor. Bunun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik hukuki süreç de yakından izleniyor.” ifadelerine de yer verildi.

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Küresel piyasalarda ise bu hafta yine altın fiyatları konuşuldu. Bu hafta 3.791 dolarla rekor kıran ons fiyatı, bugün akşam saatlerinde de 3.775 dolara yakın görünümünü koruyor.

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da bugün akşam saatlerinde 5.057 TL ile zirve tazeledi. Günlük kapanışını ise 5.045 TL’den yapmaya hazırlanan gram fiyatında haftalık yükseliş %2,90 olarak gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bu hafta ABD ekonomisine yönelik güçlü sinyaller gelmesine rağmen, piyasalarda, FED’den bu yıl iki faiz indirimi fiyatlaması devam ediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Trump tarafından ithal ilaçlar başta olmak üzere son açıklanan tarifeler de belirsizliğe sebep olarak güvenli liman talebini artırıyor.