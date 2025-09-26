Altındaki yükseliş en çok hangi ülkelere yarıyor? Listede Türkiye de var!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında yaşanan son yükseliş, en fazla altın rezervlerine sahip ülkeleri bir defa daha gündeme getirdi. Jeopolitik riskler, enflasyonist baskılar, dolardan uzaklaşma eğilimi ve küresel ticarete dair belirsizlikler; merkez bankalarının bu yıl da yüklü alım yapmasını beraberinde getiriyor. Ve bu durum, altın fiyatlarını da destekleyen ana unsur olmaya devam ediyor. Faiz getirmese de altın “güvenli liman” özelliği ile yine öne çıkmayı başardı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre en fazla altın rezervine sahip 10 ülke şöyle:

1-Amerika Birleşik Devletleri – 8.133 ton

2-Almanya – 3.352 ton

3-İtalya – 2.452 ton

4-Fransa – 2.437 ton

5-Rusya – 2.336 ton

6-Çin – 2.280 ton

7-İsviçre – 1.040 ton

8-Hindistan – 876 ton

9-Japonya – 846 ton

10-Türkiye – 615 ton

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-ABD tek başına dünyanın resmi altın rezervlerinin yaklaşık %25'ini elinde tutuyor.

-Avrupa (Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre) altın varlığında güçlü bir finans bloğu olmaya devam ediyor.

-Çin ve Rusya; ABD dolarına bağımlılığı azaltma stratejilerinin bir parçası olarak rezervlerini artırıyor.

-Hindistan ve Türkiye ise hem ülke merkez bankalarının alımları hem de kültürel olarak altına bağlılık ile ilk 10’da yer alıyor. TCMB sadece bu yıl 35 ton altın alımı gerçekleştirdi.

ONS ALTIN %43 YÜKSELDİ

2025 yılına 2.625 dolardan başlayan ons altın fiyatı, bu hafta 3.791 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 26 Eylül 2025 işlemleri de 3.745 dolara yakın seviyelerden devam ederken, bu yıl ons fiyatındaki yükseliş %43 gibi oldukça yüksek bir prime ulaştı.