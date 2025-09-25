ABD'de büyüme yüksek, işsizlik azalıyor… Altın fiyatları için bu ne anlama geliyor?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- ABD ekonomisinden FED’in para politikası ve altın fiyatlarını yakından ilgilendiren kritik veriler geldi.

Ülkede Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 20 Eylül ile sona eren haftada 218 bin kişi oldu. Bu sayı, bir önceki haftadan 14 bin daha az geldi ve 233 bin olan bu haftaki beklentinin de altında kaldı. Böylece “işgücü piyasasının tehlikede olduğu” yönündeki tedirginlik bir miktar azaldı.

İSTİHDAMA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

FED, 17 Eylül’deki faiz indiriminin ardından verdiği mesajda, 2025′teki ilk gevşemenin gerekçelerinden birinin “istihdama yönelik aşağı yönlü riskler” olduğunu belirtmişti. Nitekim geçen ay tarım dışı istihdam, sadece 22 bin artış ile neredeyse durma noktasına gelmişti.

BÜYÜME, BEKLENTİYİ AŞTI

Öte yandan yine bugün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %3,3 beklentiye karşılık %3,8 büyüdü. Ekonominin yavaşlayabileceği yönündeki endişelere rağmen büyümenin sağlam kalması, FED için önemli bir sinyal verdi.

KONUT PİYASASI DA CANLI

FED yetkilileri, bundan sonra politikalarını nasıl yönlendireceklerine dair ipuçları bulmak için verileri yakından izliyordu. Bugün gelen veriler “iyimser bir tabloya” işaret etti.

Bu arada Konut sektöründe de son zamanlarda canlanma belirtileri görülüyor. Ağustos ayında yeni konut satışları %20,5 artarak Ocak 2022′den bu yana en büyük artışı kaydetti.

ALTIN FİYATLARI GERİLİYOR

Piyasalar, güçlü ekonomik verilere rağmen FED’in ekim ve aralık aylarında iki defa daha faiz indirimine gitmesini fiyatlamaya devam ediyor. Buna karşılık güçlü gelen son ABD verilerinin ardından ons altın fiyatı TSİ 18:00 itibarıyla 3.728 dolara kadar geriledi. Onsta günlük değer kaybı %-0,20 olarak gerçekleşiyor.