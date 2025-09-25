Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ABD'de büyüme yüksek, işsizlik azalıyor… Altın fiyatları için bu ne anlama geliyor?

ABD'de büyüme yüksek, işsizlik azalıyor… Altın fiyatları için bu ne anlama geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de büyüme yüksek, işsizlik azalıyor… Altın fiyatları için bu ne anlama geliyor?
ABD Ekonomisi, İşsizlik, Faiz, Altın Fiyatlar, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 20 Eylül ile sona eren haftada 218 bin kişi oldu ve 233 bin olan beklentinin altında kaldı. Öte yandan ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %3,3 beklentiye karşılık %3,8 büyüdü. İşsizlikte azalmaya ve ekonomide canlılığa işaret eden her iki veri de FED’in faiz indirimi için temkinli duruşunu teyit ederken; gün içerisinde en yüksek 3.761 doları gören altın fiyatları, TSİ 18:00 itibarıyla 3.728 dolara geriledi. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- ABD ekonomisinden FED’in para politikası ve altın fiyatlarını yakından ilgilendiren kritik veriler geldi.

Ülkede Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 20 Eylül ile sona eren haftada 218 bin kişi oldu. Bu sayı, bir önceki haftadan 14 bin daha az geldi ve 233 bin olan bu haftaki beklentinin de altında kaldı. Böylece “işgücü piyasasının tehlikede olduğu” yönündeki tedirginlik bir miktar azaldı.

İSTİHDAMA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

FED, 17 Eylül’deki faiz indiriminin ardından verdiği mesajda, 2025′teki ilk gevşemenin gerekçelerinden birinin “istihdama yönelik aşağı yönlü riskler” olduğunu belirtmişti. Nitekim geçen ay tarım dışı istihdam, sadece 22 bin artış ile neredeyse durma noktasına gelmişti.

BÜYÜME, BEKLENTİYİ AŞTI

Öte yandan yine bugün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %3,3 beklentiye karşılık %3,8 büyüdü. Ekonominin yavaşlayabileceği yönündeki endişelere rağmen büyümenin sağlam kalması, FED için önemli bir sinyal verdi.

KONUT PİYASASI DA CANLI

FED yetkilileri, bundan sonra politikalarını nasıl yönlendireceklerine dair ipuçları bulmak için verileri yakından izliyordu. Bugün gelen veriler “iyimser bir tabloya” işaret etti.

Bu arada Konut sektöründe de son zamanlarda canlanma belirtileri görülüyor. Ağustos ayında yeni konut satışları %20,5 artarak Ocak 2022′den bu yana en büyük artışı kaydetti.

ALTIN FİYATLARI GERİLİYOR

Piyasalar, güçlü ekonomik verilere rağmen FED’in ekim ve aralık aylarında iki defa daha faiz indirimine gitmesini fiyatlamaya devam ediyor. Buna karşılık güçlü gelen son ABD verilerinin ardından ons altın fiyatı TSİ 18:00 itibarıyla 3.728 dolara kadar geriledi. Onsta günlük değer kaybı %-0,20 olarak gerçekleşiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bosch Almanya'da 13 bin çalışanını işten çıkarıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı - EkonomiBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıAltının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin liraya geriledi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin liraya gerilediKur korumalı mevduat bakiyelerinde 24 milyar liralık düşüş  - EkonomiKur korumalı mevduat bakiyelerinde 24 milyar liralık düşüşABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı - EkonomiABD ekonomisi beklentinin üzerinde büyüdüGıdada hile yapan firmaların listesi güncellendi! Ünlü baklavacıda skandal  - EkonomiGıdada hile yapan firmaların listesi güncellendiMerkez Bankası rezervlerinde 993 milyon dolarlık artış - EkonomiRezervlerde 993 milyon dolarlık artış
Sonraki Haber Yükleniyor...