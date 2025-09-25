Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 133 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 960 bin lira, en yüksek 5 milyon 158 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 133 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 147 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.410 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 207 milyon 280 bin 137,62 lira, işlem miktarı ise 1.410,54 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 655 milyon 389 bin 430,96 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin liraya geriledi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış5.147.000,003.745,00
 En Düşük4.960.000,003.720,00
 En Yüksek5.158.000,003.862,00
 Kapanış5.133.000,003.852,40
 Ağırlıklı Ortalama5.102.246,013.840,52
 Toplam İşlem Hacmi (TL)7.207.280.137,62 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.410,54 
 Toplam İşlem Adedi85 
Kaynak: Anadolu Ajansı

