ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ekonomisi, nisan-haziran dönemlerini kapsayan 2025'in ikinci çeyreğinde beklentinin üzerinde büyüdü. Buna göre ABD, yüzde 3,8 büyüme gösterdi. Bu 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü performans oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,8 arttı. Böylelikle ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme performansını gösterdi.

BEKLENTİ YÜZDE 3,3 BÜYÜMEYDİ 

ABD'nin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ve ağustos ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 3,3 büyüdüğü öngörülmüştü. ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,6 ile 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralmıştı. 

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı - 1. Resim

BÜYÜMEDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde büyümesinde, ithalatın azalması ve tüketici harcamalarının artması etkili oldu. Veride yapılan revizyon ise temel olarak tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyondan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,4 artmıştı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,5'ten 2,6'ya çıkarıldı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,3'lik artış kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

